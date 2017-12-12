Скандальный подрядчик «РемСтройКомплект» не откажется от дорожного контракта без суда

Подрядчик «РемСтройКомплект» попытается остаться на рынке уборки и содержания карельских дорог. Соглашаться с властями Карелии дорожники из Санкт-Петербурге не собираются (первые намерены расторгнуть контракт). Свое желание и дальше получать деньги за содержание дорог бизнесмены будут защищать в суде, рассказал порталу «Петрозаводск говорит» генеральный директор ООО «РемСтройКомплект» Николай Рыков.

По его мнению, подрядчик «добросовестно исполнял все обязательства по контракту, и нет никаких оснований ни разрывать контракт, ни причислять компанию к недобросовестным поставщикам». Более того: руководитель фирмы обвинил правительство в срывах финансирования, которые привели к сокращению объемов работ на дорогах.

Напомним, карельские власти расторгают контракт с «РемСтройКомплектом» — генеральным подрядчиком, ответственным за содержание дорог республики. А на период, пока будет проходить эта процедура, привлекут к уборке автотрасс местные ДРСУ. Отношения с ними заказчик, региональное управление автомобильных дорог, будет выстраивать напрямую, без компаний-посредников. А средства на оплату работ будут выделены из резерва Дорожного фонда. Руководители ДРСУ заявили: чистить дороги от снега они готовы, силы и возможности для этого есть.

Ранее Управтодор республики направил «РемСтройКомплекту» уведомление о расторжении всех десяти контрактов на обслуживание региональных дорог. Они были заключены с этой компанией из Санкт-Петербурга в 2015-2016 годах. «Ремстройкомплект» тогда выиграл конкурсы и «зашел» практически во все районы Карелии, кроме Кемского и Лоухского. Правда, при этом для содержания автотрасс привлек на договорах субподряда местные ДРСУ. Вот только, несмотря на то, что заказчик перечислял необходимую оплату за выполненные работы, рассчитываться с субподрядчиками в полном объеме и вовремя «РемСтройКомплект» не спешил.