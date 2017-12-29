Сити-менеджер Петрозаводска открыла страницу в «ВКонтакте»

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник открыла страницу в «ВКонтакте».

— Здесь я буду делиться с вами актуальной информацией о жизни нашего города, получать от вас оперативную информацию о проблемах, связанных со всеми сферами городского хозяйства, — цитирует первое сообщение Ирины Мирошник пресс-центр администрации Петрозаводска.

Напомним также, что информацию о деятельности городских властей можно получить на официальном сайте Администрации, где котором работает электронная приемная. Действуют группы в социальных сетях в «ВКонтакте» и Facebook, где можно оставить обращение. Новости транслируются в Twitter и Telegram.