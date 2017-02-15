Шандалович: «Парфенчикову пригодится опыт работы в Карелии»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии. Кадровую перестановку на высшем уровне «Республике» прокомментировал спикер регионального Заксобрания Элиссан Шандалович.

— Я уверен, что большой задел, который оставил после себя Александр Петрович, будет правильно использован. Думаю, опыт работы Артура Парфенчикова в Карелии очень ему пригодится и поможет быстрее войти в курс дела. Направлений работы очень много, республика имеет хорошие перспективы. Есть ряд объективных проблем, которые нужно будет решать. Будем работать вместе над тем, чтобы развивать республику.

Новому руководителю нужно будет сначала изучить, что происходит в республике. Думаю, он уже ознакомился с бюджетом. Нужно посмотреть план стратегического развития Карелии, который Александр Петрович делал с единомышленниками, и двигаться в этом направлении.

Естественно, очень важно обратить внимание на социальную сферу. В Карелии есть хорошая традиция уделять ей особое внимание, сохранять все гарантии, которые ранее были. С экономикой нужно будет ознакомиться. По мере сил каждый из нас по своим направлениям будет ему помогать.