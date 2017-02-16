Сессия Заксобрания началась с минуты молчания

Сегодняшняя сессия Законодательного собрания Карелии началась с минуты молчания в память об экс-депутате Татьяне Струковой. Об этом сообщает корреспондент «Республики», находящийся в здании парламента.

Татьяна Струкова ушла из жизни 14 февраля после продолжительной болезни. Более 26 лет она проработала в образовательных организациях и Общественной палате Сегежского района, после чего стала депутатом регионального парламента пятого созыва.

Церемония прощания начнется сегодня в 14:00 в траурном зале на улице Вольной в Петрозаводске.