Сенатор от Карелии займет место Франца Клинцевича в оборонном комитете Совфеда

На пленарном заседании верхней палаты российского парламента сегодня было решено отправить в отставку первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича. Об этом сообщает РБК. Заявление об уходе уже бывший работник оборонного комитета Совфеда написал 12 февраля.

Федеральные СМИ связывают такой поворот событий с недовольством Минобороны России отдельными высказываниями Клинцевича, которые иногда наносили вред. В частности, пишет РБК со ссылкой на «Ведомости», именно такая ситуация сложилась 7 февраля, когда сенатор заявил, что сирийский спецназ пробивается к месту падения российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Однако в тот момент российские и турецкие спецслужбы проводили совместную операцию, чтобы забрать тело погибшего майора Романа Филипова.

Однако, несмотря на потерю должности в руководстве комитета, Франц Клинцевич продолжит участие в его работе. Его место займет экс-руководитель УФСБ России по Западному военному округу, сенатор от Карелии Александр Ракитин.