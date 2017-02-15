Сенатор Игорь Зубарев: «Депутаты окажут Артуру Парфенчикову необходимую поддержку»

По мнению члена Совета Федерации Игоря Зубарева, деятельность Александра Худилайнена на посту главы Карелии была отмечена рядом положительных изменений в республике. К ним, в первую очередь, относится принятие федеральной целевой программы к 100-летию Карелии.

Фактически Александру Петровичу удалось создать механизм, при котором стало возможным постоянное рабочее участие членов федерального Правительства в решении карельских проблем. К достижениям его периода отнесу также решение серьезных экономических задач – спасение Питкярантского и Кондопожского ЦБК, Надвоицкого алюминиевого завода, создание полноценного производства на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, пуск поездов «Ласточка» в Санкт-Петербург, реконструкция Петрозаводского аэропорта, формирование программ поддержки моногородов и территорий опережающего развития в них. Многие результаты принятых в это время решений проявятся только через несколько лет.

По мнению Игоря Зубарева, Артур Парфенчиков хорошо знаком с жизнью и проблемами Карелии и прошел достойный служебный путь до поста руководителя Федеральной службы судебных приставов.

В Карелии положительно отзываются о его работе. С его назначением связаны надежды на дальнейшее решение социально-экономических проблем республики.

Уверен, что депутаты Законодательного Собрания Республики Карелии и представители в Федеральных органах власти окажут вновь назначенному руководителю всю необходимую поддержку в скорейшем вовлечении его в курс дел и создадут все условия для реализации его программы действий, — сообщил Игорь Зубарев.

Напомним, указ о назначении и.о. главы Карелии Артура Парфенчикова был опубликован сегодня на сайте президента России. Предыдущий руководитель республики Александр Худилайнен ранее написал заявление о досрочном прекращении полномочий.