Шесть бизнес-советов Александра Чепика

Стороны встретились на площадке петрозаводского бизнес-инкубатора. После осмотра этого госучреждения Александр Чепик раскритиковал итоги его 10-летней работы и перешел к более общим вопросам развития экономики, перемежая свой рассказ примерами из личного опыта бизнесмена и чиновника. Со слов Александра Чепика получилось, что основные «киты», на которых должен зиждиться успех Карелии, это конкурентоспособность, малый бизнес, молодежь, здравый смысл и гибкое развитие.

Про бизнес-инкубатор

— Бизнес-инкубатор должен являться точкой роста, которая дает шанс малым бизнесам, которые делают первые шаги. Это сито, которое помогает нам выявить наиболее эффективные проекты, помочь пройти им все тяжелые стадии: согласование лицензий, разрешений, помочь с финансированием, с бизнес-планом. Но то, что я хотел увидеть, я не увидел. Я прошел по бизнес-инкубатору, и увидел только одно предприятие, которое имеет право на жизнь, и то оно не соответствует требованиям Министерства экономического развития России. Нет сращивания, нет общей работы людей, которые должны идти в одной связке. Нет множества вещей, которые должны были появиться. И пока они не появятся, мы просто будем заниматься текучкой.



Про стратегию работы, ставку на малый бизнес и внешние рынки

— Нас всегда видят сырьевым придатком, а нам нужно быть настолько гибкими, приспособленными и в чем-то даже жесткими, чтобы смочь конкурировать на равных. Поэтому нужно вообще менять стратегию работы. Малый бизнес – очень гибкий. И если мы не будем делать ставку на него, мы в дальнейшем будем неконкурентоспособны.

Про опыт других регионов

— Например, как работают в Томске. У каждого преподавателя начальных курсов в вузе по 5-6 групп активных ребят. В группе по 4-5 человек. Каждому преподаватель дает определенные тематики. Проекты разные: от фурнитуры до разработки компьютерных программ для космической отрасли. Они курсовые пишут по этим темам, готовят дипломные работы, проходят практику. А преподаватель их везде сопровождает. В итоге, я могу сказать, что они работают с крупнейшими компаниями мира: IBM, Sony. И везде нашли свои маленькие ниши, везде устроились. Каждый довел свой проект до абсолютного профессионализма. Если надо – я готов организовать поездку, у меня с ними хорошие связи, соберем 5-6 человек, я готов поехать с вами.

Про гибкое развитие

— Понимаю, что может быть отторжение. Вот встречаюсь с теми же преподавателями, которые правильно, справедливо говорят: слушай, нам зарплату платят, чтобы мы организовали учебный процесс по учебной программе. Я говорю, а давай, мы выстроим систему таким образом, чтобы ты чувствовал материальную заинтересованность в том, что ты эту работу проведешь. И ведь ты долю потом будешь иметь в каждом из этих бизнесов. И у них преподаватели сейчас крупные бизнесмены, они по всему миру летают.

Про творческую инициативу

— Нужна творческая инициатива, чтобы не сидеть только в своем кругу. Ну, вот мы варимся в своем кругу. Доедем мы до Москвы, Питера – а дальше-то что? Дальше-то нас не видят. А наверняка есть в Карелии интересные идеи. Нам надо дать творческую инициативу самим вузам, чтобы они задумались, посмотрели на свою работу с другой стороны.

Про тарифы

— Такого нонсенса, какой здесь есть – быть не должно. Надо разбираться, принимать какие-то кадровые решения, но на низком напряжении такой тариф – это смерти подобно, это смерть малому бизнесу. Он вообще никогда не будет развиваться. Бороться с этим можно по двум направлениям. Первое: помогать малому бизнесу переходить на высокое напряжение. Технологически это понятные шаги, малый бизнес их не сделает, нужна будет поддержка государства. Либо корректировка инвестиционной программы «Карелэнерго».

Справка «Республики»: Согласно сложившейся российской практике, чем выше расчетный уровень напряжения потребителя, тем ниже применяемый поставщиком электроэнергии тариф.

— Кроме того, есть такая функция – ей никто не пользуется – рассмотрение тарифных решений публично. Это должна быть публичная история. То есть, у тарифной службы (в Карелии это Госкомитет по ценам и тарифам – прим. ред.) есть общественный совет – они должны встречаться там и публично обсуждать тарифы. Если не встречаются – значит, совет не работает. Поймите, я в этом разбираюсь прямо с колес, быстро это поправить тяжело. Это системные ошибки, которые накапливались годами. Я не буду сейчас шашкой рубить, должна быть спокойная текущая работа.