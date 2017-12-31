«С Новым годом, земляки!»

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович поздравили жителей республики с наступающим Новым годом.

— Уважаемые жители Карелии, дорогие земляки! Поздравляем вас с самым добрым, самым долгожданным и самым любимым праздником – Новым годом, — говорится в официальном обращении. — Новогодние дни наполнены особой атмосферой. Это время теплых встреч, светлых надежд и больших замыслов. Каждый из нас старается встретить Новый год в кругу родных и близких, поделиться успехами и радостью. Уверены, что в любой семье, за любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся приятные воспоминания об уходящем годе.

Оценивая итоги жизни целой республики, можем сказать, что 2017-й год был годом напряженной работы и ответственных решений. Это был год прямых выборов Главы Республики Карелии, год реализации масштабных проектов.

В Карелии начало работу Президентское кадетское училище, в Петрозаводске построен новый Гоголевский мост, впервые за 25 лет в России на нашем Сегежском ЦБК запущена уникальная бумагоделательная машина. Эти и многие другие достижения – во многом ваша заслуга, дорогие земляки! Благодаря вашему стремлению работать на результат и менять жизнь к лучшему, наша республика движется вперед.

Каким будет новый, 2018-й год, что он принесет – тоже зависит от наших общих усилий. Убеждены, что трудолюбие, вера в свои силы и любовь к родной республике помогут реализовать самые смелые проекты.

2018 год в России – Год добровольца, волонтера. Искренние поступки, бескорыстная готовность помочь, неравнодушие закладывают основу сердечности и согласия в обществе. Совершайте добрые дела, и они к вам вернутся!

Пусть 2018-й год подарит всем хорошее настроение, воплотит в жизнь заветные мечты! Здоровья вам и вашим близким! Счастья, благополучия и новых успехов!

С Новым годом!