С 1 января минимальная зарплата в Карелии составляет 10 тысяч рублей

Минимальная заработная плата в Карелии с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей с увеличением на районный коэффициент (15-40%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 50-80%). Такое решение прописано в новом соглашении о минимальной заработной плате между представителями профсоюзов, работодателей и правительства республики.

Соглашением установлены размеры минимальной заработной платы для работников государственных и муниципальных учреждений, организаций сельхозпроизводителей, а также работников небюджетной сферы. С 1 января 2018 года минимальный размер заработной платы для таких работников составит 10 тысяч рублей – рост составил 30 процентов.

Пресс-служба регионального правительства сочла нужным отметить, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения уже учитывает районные коэффициенты и процентные надбавки.

Напомним, 7 декабря 2017 года Конституционный суд России определил, что в минимальную зарплату не включаются районный коэффициент и «северные». При этом стороны, заключающие региональные соглашения о минимальной заработной плате, не могут определять правила выплат. Таким образом, соглашение о минимальной заработной в нашей республике шло вразрез с постановлением Конституционного суда страны. Поэтому в документе изменили первый пункт соглашения, где установили единый размер минимальной заработной платы для всех категорий работников Карелии, кроме работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, в размере 10 тысяч рублей.