Реестр подрядчиков для проведения капремонта сформируют в Карелии

Все подрядные организации, желающие участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта, должны пройти квалификационную аттестацию. Такую работу организует и проводит комитет по управлению госимуществом Карелии.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель Фонда капремонта республики Вячеслав Шкапов на заседании экономического комитета Заксобрания.

Подрядные строительные организации с 2017 года должны соответствовать определенным профессиональным критериям для производства ремонта. На сайте госкомитета уже опубликована вся информация для подрядчиков.

На каждый вид работ определены свои требования. Например, желающие заявиться на аукцион по ремонту объектов культурного наследия обязаны иметь соответствующую лицензию федерального Минкульта, справку об отсутствии долгов по налогам и в Пенсионный фонд, справку с копиями дипломов о квалификации персонала организации, подтверждение опыта проведения подобных работ.

Все документы будет рассматривать специальная комиссия, куда войдут специалисты фонда и Минстроя, а также общественники.

Реестр подрядчиков будет сформирован до середины февраля. С начала марта Фонд капремонта начнет проводить аукционы, и в них смогут участвовать только организации, которые попали в республиканский список. Как сообщил Вячеслав Шкапов, в будущем станет формироваться и реестр недобросовестных подрядчиков.

Шкапов сообщил, что минувшем году сроки проведения капремонта сорвали две подрядные организации — «Новый индекс» из Санкт-Петербурга и ООО «СтройКом» из Питкяранты. В этом году в Карелии должно быть отремонтировано 190 многоквартирных домов.