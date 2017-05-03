Рашид Нургалиев посетит Карелию с пятидневным визитом

С 4 по 8 мая в рабочей поездке по Карелии пробудет заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Сначала Нургалиев обсудит с членами регионального правительства строительство аэровокзала в аэропорту «Петрозаводск», обустройство детских спортивных площадок, реконструкцию защитного павильона над группой петроглифов «Бесовы следки» и создание регионального центра спортивной гимнастики.

5 мая он посетит районы республики. В Надвоицах Нургалиев проконтролирует ход ремонтных работ в местном Доме культуры и посетит детско-юношескую спортивную школу, в Костомукше осмотрит строящийся многофункциональный культурный центр.

В воскресенье, 7 мая, в 10:00 замсекретаря Совбеза в Петрозаводске примет участие в посадке деревьев на берегу реки Неглинки, рядом с храмом во имя Святого Пророка Илии, а в 11 часов – у здания Министерства внутренних дел на проспекте Карла Маркса.

Еще одним мероприятием с участием Рашида Нургалиева станет открытие памятного знака «Российским воинам локальных конфликтов», которое пройдет в понедельник, 8 мая, в 10 часов у храма во имя Святого Пророка Илии.