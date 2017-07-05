Работавшие в Крыму и Татарстане эксперты создадут стратегию развития Карелии

На прошедшей 4 июня встрече с членами Союза промышленников и предпринимателей Карелии Артур Парфенчиков заявил, что федеральные эксперты занимаются разработкой стратегии экономического и социального развития Карелии. Над документом работают специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России во главе с ректором вуза Владимиром Мау.

— Экспертная группа только что завершила работу по крымскому сегменту. У них есть хороший опыт работы в Татарстане и ряде других субъектов, — рассказал врио главы Карелии. — Я надеюсь, что в конечном итоге мы получим очень качественный, серьезный документ. Мы будем определять ту программу, которая должна стать ведущим документом республики на ближайшие десятилетия.

Артур Парфенчиков отметил, что к разработке стратегии подключат специалистов ПетрГУ. Кроме того, он обратился к ведущим бизнесменам Карелии с предложением принять участие в дискуссии и обсуждении документа.