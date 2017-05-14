Претенденты на участие в выборах главы Карелии от «Единой России» встретились с партийцами из районов

14 мая претенденты на участие в выборах главы Карелии от «Единой России» встретились с представителями отделений партии из девяти районов республики. Форум в Сегеже стал вторым в рамках подготовки к предварительному голосованию.

В числе кандидатов на пост руководителя региона значатся врио главы Карелии Артур Парфенчиков, депутат Законодательного собрания республики Анна Лопаткина и член регионального политического совета партии, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин. На форуме они представили свои планы развития Карелии перед партийцами из Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Медвежьегорского, Костомукшского, Муезерского, Пудожского и Сегежского местных отделений.

Анатолий Воронин обратил внимание собравшихся на такие проблемы, как низкая плотность населения, значительное число моногородов и отток из республики выпускников школ и вузов. В таких условиях, по словам кандидата, крайне важно создавать новые высокотехнологичные рабочие места, ипотечные программы для молодёжи. Также Воронин напомнил о том, что недавно ПетрГУ получил статус опорного университета, что также поможет сделать республику более привлекательной для абитуриентов.

Анна Лопаткина рассказала о проблемах, с которыми люди чаще всего обращаются в Общероссийский народный фронт. В этот список вошли безопасность на дорогах, дорожный ремонт, несанкционированные свалки, качество медицинской помощи, расселение аварийного жилья. Некоторые из них благодаря активности жителей Карелии обсуждаются и решаются на федеральном уровне.

Артур Парфенчиков отметил, что навести порядок в республике можно, только реформировав структуру власти.

— Мы подготовили новую структуру правительства, убрали дублирующие функции и, самое главное, определили четкие индикаторы работы каждого чиновника.

Кроме того, важно сделать власть более открытой и активно использовать информационные технологии. С этой целью в ближайшее время будут переработаны сайты многих министерств и ведомств. Ведётся активная работа в соцсетях: по словам Артура Парфенчикова, о многих проблемах, которые удалось решить в последнее время, власти узнали благодаря обращениям граждан, поступившим через интернет.

В качестве приоритетных сфер развития республики Артур Парфенчиков назвал сельское хозяйство, тяжёлое машиностроение, судостроение и лесопромышленный комплекс. Также, по его мнению, нельзя забывать о социальной сфере.

— Нам нужен серьёзный человеческий потенциал, нужно привлекать людей в Карелию. Это будет возможно тогда, когда мы создадим комфортную среду, включающую не только хорошие дороги и чистые дворы, но и высокий уровень образования и медицины.

В ближайшее время кандидаты проведут ещё одну встречу с представителями местных отделений «Единой России» в районах. По результатам предварительного голосования члены партии выберут одного кандидата, который будет участвовать в выборах главы Карелии 10 сентября 2017 года.