Пресс-секретарь Парфенчикова объяснила, почему он закрыл стену в «ВКонтакте»

Пресс-секретарь врио главы Карелии Артура Парфенчикова объяснила, почему он закрыл стену в «ВКонтакте». В первую очередь это связано с защитой персональных данных пользователей: ранее большое количество обращений, содержащих фамилии, адреса и телефоны, публиковалось прямо на стене, то есть находилось в открытом доступе.

После изменения настроек профиля у пользователей по-прежнему сохранилась возможность напрямую общаться с руководителем региона через личные сообщения. Отправлять их могут все, кто зарегистрирован в социальной сети «ВКонтакте», сообщила Марина Кабатюк.