Представители региональной и городской власти поздравили с Пасхой митрополита Константина

Накануне вечером в соборе Александра Невского отслужили Великую Пасхальную вечерню. Службу совершил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Великую вечерню традиционно служат после Рождества и Пасхи – двух самых великих христианских праздников. В этот день священнослужители из разных церквей, монастырей и приходов собираются в кафедральном соборе Петрозаводска, чтобы сослужить митрополиту и поздравить друг друга и прихожан.

В ходе вечерни верующие услышали великий прокимен, стихиры Пасхи, было прочитано Евангелие и поздравление Владыки. Нескольких священников и диаконов получили церковные награды: камилавку, набедренники, двойные орари.

Великая Пасхальная вечерня в соборе Александра Невского. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Великая Пасхальная вечерня в соборе Александра Невского. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Великая Пасхальная вечерня в соборе Александра Невского. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Великая Пасхальная вечерня в соборе Александра Невского. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Великая Пасхальная вечерня в соборе Александра Невского. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.Великая Пасхальная вечерня в соборе Александра Невского. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.

Поздравить митрополита Константина с Пасхой пришли представители республиканской и городской власти, среди них – заместитель премьер-министра Карелии Лариса Подсадник и спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович.

— Карелия – это земля православных святых, это край православных традиций, и мы очень бережно их храним, — сказала Лариса Подсадник. — Хочется пожелать всем нам веры, любви, благословенных успехов в трудах по духовному возрождению нашей республики. Бог с нами. — Христово воскресение – праздник особый, один из главных для православных людей, — отметил Элиссан Шандалович. — Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над безверием. Я хочу пожелать всем, чтобы у каждого в душе сохранился кусочек пасхальной радости, которая будет согревать в течение года и поможет преодолевать все трудности.

С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Константин. Он рассказал, что в этом году исполняется 790 лет со дня крещения карел, и христианские традиции всегда были сильны в нашей республике.

— От сердца, наполненного пасхальной радостью, приветствую вас этим вечно живым приветствием, которому уже две тысячи лет: «Христос воскресе!». Мы сейчас наслаждаемся миром, но мы, которые пережили апокалипсисы революции, должны помнить, какой дорогой ценой все это далось. И поэтому снова и снова мы обращаемся с посланием апостола Павла, который призывает нас беречь этот мир.