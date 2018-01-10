Правительство России утвердило правила господдержки семей с детьми

Правительство России утвердило правила государственной поддержки семей с детьми. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Речь идет о том, что из федерального бюджета субсидируется процентная ставка, а также о ее снижении за счет поддержки из федерального бюджета до уровня шести процентов годовых в течение трех или пяти лет. Под такое снижение подпадают семьи заемщиков, берущие или рефинансирующие кредит на покупку жилья на первичном рынке и родившие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка.

Сейчас ставка по ипотеке у крупных банков составляет чуть больше девяти процентов годовых. Ее снижение на три процента позволит гражданам, у которых в семье появился второй или третий ребенок, приобрести собственное жилье.

Такой кредит с пониженной процентной ставкой позволит стимулировать выдачу ипотечных кредитов. Их объем может быть 600 миллиардов рублей. Агентство ипотечного жилищного кредитования уполномочено возмещать кредитным организациям за счет субсидий из федерального бюджета недополученные доходы по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей, пишет «Российская газета».