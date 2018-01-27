Поселок Вяртсиля могут вывести из пограничной зоны

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил подготовить проект до 15 февраля.

Дом творчества в Вяртсиля

Дом творчества в Вяртсиля. Фото: ИА "Республика" / Александр Батов

Поселок Вяртсиля Сортавальского района Карелии могут вывести из приграничной зоны. Об этом шел разговор сегодня на совещании по комплексному развитию Вяртсиля.

Вопрос подняли местные предприниматели — контроль на въезде в город мешает развитию туризма в поселке.

— Мы обсуждали этот вопрос с пограничниками, — сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов. — Приграничную зону можно сдвинуть до инженерных сооружений. Но это могут сделать, если только мы представим конкретный проект.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать проект развития туристического бизнеса и согласовать его с пограничными войсками.

— Туда можно включить проект строительства гостиницы, кафе, нестационарную придорожную торговлю, — сказал руководитель региона. — Проект нужно сделать таким образом, чтобы учесть и безопасность границы, и интересы бизнеса, и местных властей.

Отметим, что проект как инициатива региональной власти должен пройти согласование на федеральном уровне, в том числе, в ФСБ.

 

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Хорошие карельские книги. Почти даром
  • Владимир Иванович

    История финского концерна «Вяртсиля», одного из осн.поставщиков судового и энергетич. оборудования в мире, начиналась более сто лет назад с лесопилки и маш.завода в этом поселке. Именно это главным образом надо использовать для увеличения тур.привлекательности поселка. Создать здесь музей завода(вероятно,тут концерн мог бы помочь), построить соврем.гостиницу с кафе и пунктом «Туринфо», отремонтировать дороги, подремонтировать дома и т.п. По хорошему(с привлечением федер.средств, а возможно, часть средств дали бы и др.участники проекта «Голубая дорога» или «Sininen Tie») надо бы проложить новую прямую дорогу от Суоярви до Вяртсиля, позволяющую спрямить трассу и сделать ее короче на 80-100 км(а это уменьшение времени на час пути от ПТЗ до Вяртсиля), а существ. дорогу ПТЗ-Суоярви кап.отремонтировать.

    • tmp0000

      Дорога там есть, но до ее обновления — десятки лет. Птз-Суоярви надо чинить, безусловно, но в Карелии помимо этой дороги нужно много чего ремонтировать. Чего стоит только регулярные отключения электричества на севере, которые продолжаются уже больше двадцати лет.