Поселок Вяртсиля могут вывести из пограничной зоны

Поселок Вяртсиля Сортавальского района Карелии могут вывести из приграничной зоны. Об этом шел разговор сегодня на совещании по комплексному развитию Вяртсиля.

Вопрос подняли местные предприниматели — контроль на въезде в город мешает развитию туризма в поселке.

— Мы обсуждали этот вопрос с пограничниками, — сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов. — Приграничную зону можно сдвинуть до инженерных сооружений. Но это могут сделать, если только мы представим конкретный проект.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать проект развития туристического бизнеса и согласовать его с пограничными войсками.

— Туда можно включить проект строительства гостиницы, кафе, нестационарную придорожную торговлю, — сказал руководитель региона. — Проект нужно сделать таким образом, чтобы учесть и безопасность границы, и интересы бизнеса, и местных властей.

Отметим, что проект как инициатива региональной власти должен пройти согласование на федеральном уровне, в том числе, в ФСБ.