Полпред президента РФ провел совещание по социально-экономическому развитию Карелии

Открывая совещание в правительстве региона, Николай Цуканов отметил, что Карелия в силу своего географического расположения и природного потенциала является одним из стратегических регионов Северо-Западного федерального округа. По поручению президента принята и действует федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года.

— Такие программы работают только в двух регионах, это Карелия и Калининградская область, — подчеркнул полпред.

Среди позитивных результатов работы по итогам семи месяцев текущего года Николай Цуканов отметил рост промышленного производства 1,4%, в том числе в горнопромышленном комплексе республика показывает рост 2,7%. Кроме того, увеличились инвестиции в основной капитал на 10,3%, значительно увеличились объемы работ в строительной сфере — на 44,6%. Наблюдается и некоторое снижение уровня регистрируемой безработицы, по этому показателю республика на втором месте в СЗФО.

Что касается проблемных точек, то, по словам полпреда, необходимо обратить внимание на снижение производства продукции сельского хозяйства, на 21,7%, увеличение задолженности по зарплате.

Также Николай Цуканов считает, что необходимо усилить работу правительства Карелии по исполнению майских указов президента России: в 2017 году эту ситуацию нужно коренным образом изменить к лучшему.

В ходе совещания полпред также предложил подробно рассмотреть такие вопросы, как переселение граждан из аварийного жилья: по действующей программе не расселенными остаются 49 тысяч квадратных метров, более 2,8 тысячи человек ждут переезда в новые квартиры. Срок по выполнению данной задачи — до 1 января 2017 года.

Кроме того, Николай Цуканов напомнил и о расселении 129 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, но в действующую программу не попали. На эту проблему Артур Парфенчиков, напомним, обратил внимание практически с первых дней работы в регионе.

Отдельно Николай Цуканов остановился на необходимости жестко контролировать качество нового жилья для переселенцев, подготовку к отопительному сезону — уровень готовности жилфонда к зиме на 15 сентября составляет 95,9%, а вот с обеспеченностью топливом дело обстоит хуже. Очень высок и уровень задолженности потребителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями Карелии.

— Понимаю, что это старая проблема, но ее решать необходимо, — сказал полпред.

Николай Цуканов также отметил, что глава Карелии Артур Парфенчиков активно занимается вопросом снижения тарифов на электроэнергию, и эту работу надо обязательно продолжать. Артур Парфенчиков со своей стороны подчеркнул, что правительство Карелии сегодня взаимодействует с федеральным центром по таким вопросам, как снижение тарифов не только на электроэнергию, но и на грузоперевозки железнодорожным транспортом, чтобы поддержать местных товаропроизводителей.

Обсудили на совещании и работу по ремонту и реконструкции ряда объектов социальной сферы, на которые Карелии выделяется свыше 260 миллионов рублей из резервного фонда президента России.