Подведены итоги сокращения числа карельских чиновников

Карелиястат подвел итоги по численности и размеру зарплаты карельских чиновников за 2016 год. Как выяснилось, за 12 месяцев 2016-го в республике наблюдалось заметное сокращение количества госслужащих при ощутимом росте их жалованья.

В федеральных органах госвласти на территории Карелии в конце года работали 3868 человек – на 231 чиновника меньше, чем в прошлом году. В региональных ведомствах насчитывалось 1319 служащих (минус 122), в муниципальных – 1327 человек (на 61 сотрудника меньше, чем годом ранее). В общей сложности в республике стало на 414 чиновников меньше.

В то же время статистика отмечает рост зарплат государственных и муниципальных служащих. Среднее жалованье чиновников федеральных ведомств выросло на 13 процентов и составило 52 398 рублей, региональные чиновники получали в среднем 44 417 рублей (рост на четыре процента), муниципальные – 38 654 рубля (плюс два процента).