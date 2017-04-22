Первый прием

Желающие попасть на прием граждан начали подходить в фойе здания правительства Карелии задолго до начала. Те, кто записались заранее, а это 350 человек, пришли с номерками, те, кто спохватился только сегодня, выстраивались в живую очередь.

В 11 утра в правительстве одновременно открылись двери 18 кабинетов. Помимо Артура Парфенчикова прием вели его заместители, члены правительства, руководители министерств и ведомств.

Первым посетителем на приеме у Артура Парфенчикова оказался житель Питкяранты и депутат местного совета Николай Татти. В Петрозаводск он приехал с предложением: объединить администрацию района и Питкяранты. Эту тему он поднимал еще в ходе визита врио главы Карелии в Питкярантский район.

Единый день приема в правительстве Карелии. Фото: Леонид Николаев Николай Татти на приеме у Артура Парфенчикова. Фото: Леонид Николаев

— Мне финансовый отдел сделал расчет экономии. Только на одной администрации экономия 5 миллионов получается. Но не доказать. Что, говорят, наши дети без еды будут? — рассказал посетитель.

По словам Артура Парфенчикова, объединить администрации региональные власти самостоятельно не могут — нет таких полномочий. Тем не менее, идею одобряют, а если ее поддержит и население, то помогут решить все юридические вопросы.

Следующий посетитель — жительница села Педасельга Марина Городилова. Она сообщила, что братская могила в центре села нуждается в благоустройстве, а забор местного кладбища совсем покосился. Проблему с забором Парфенчиков предложил решать через программу местных инициатив, к благоустройству братского захоронения, поскольку эта тема касается не только одной Педасельги, предложил подойти комплексно.

— У нас есть и частные организации, и государственные учреждения, в том числе и в Прионежье. Давайте попросим прионежскую прокуратуру вместе с судом или прионежский отдел внутренних дел взять шефство над этим захоронением. Пример должны показывать и государственные учреждения. В том числе и федеральные, — сообщил Парфенчиков.

По его мнению, таким образом можно решить проблему благоустройства многих мемориалов в республике, которые сейчас находятся в удручающем состоянии. Поручение найти шефскую организацию для захоронения будет направлено главе Прионежского района.

Единый день приема в правительстве Карелии. Фото: Леонид Николаев Анастасия Неровная на приеме. Фото: Леонид Николаев Анастасия Неровная на приеме. Фото: Леонид Николаев

Еще одна посетительница – известная многим петрозаводчанам основательница велодвижения Анастасия Неровная. В 2014 году лидеры молодежных общественных организаций объединились, чтобы начать изменять мир вокруг себя. Есть идеи. Есть люди и достаточно энергии, но для максимального эффекта, считает Неровная, нужно теснее работать с чиновниками.

— Нам бы хотелось выстроить систему обратной связи, коммуникации и работы, потому что мы понимаем, что задача у нас вместе с правительством и бизнесом одна: сделать так, чтобы в наших городах было комфортно и безопасно жить. Я думаю, это увеличит и поток туристов и увеличит миграцию в наш регион, потому что люди увидят, что здесь комфортно жить и созданы все условия, в том числе для самореализации.

Артур Парфенчиков поблагодарил активистов за неравнодушие и поручил членам правительства и рекомендовал руководству Петрозаводска поддержать проекты, а в ответ получил предложение принять участие в очередном велопразднике в Петрозаводске 28 мая.