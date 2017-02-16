Первый день с новым губернатором

Артур Парфенчиков, накануне утвержденный временным исполняющим обязанности главы Карелии, прибыл сегодня утром в Петрозаводск на поезде. Он приехал вместе с полномочным представителем президента в Северо-Западном округе Николаем Цукановым.

Уже спустя пару часов в большом зале правительства собрались члены кабинета министров, депутаты Заксобрания, руководители Петрозаводска, представители федеральных органов власти.

Церемония представления заняла чуть больше 10 минут.

Первым взял слово полпред президента Николай Цуканов. Он зачитал указ Владимира Путина о назначении Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии.



Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов: — Я хотел бы от себя и от имени президента поблагодарить Александра Петровича за работу. Сделано очень много в республике. Непростой регион. Сейчас ждет очень непростое событие: празднование 100-летия Карелии. Работает государственная комиссия по подготовке к юбилею, поэтому есть чем гордиться. Но Артуру Олеговичу предстоит еще больше. Республика может развиваться более динамично. Эти планы, которые будут, наверное, в ближайшее время корректироваться, должны быть сориентированы на развитие региона, но, безусловно, с учетом мнения жителей Карелии. Доведение до логического завершения тех проектов, которые были начаты руководством Карелии. Это прежде всего перинатальный центр, который сейчас требует достройки, и другие объекты.

Если Николай Цуканов обращался к собравшимся с места, то со своим вступительным словом Артур Парфенчиков вышел к трибуне.

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков: — Уважаемый Николай Николаевич, коллеги. Дорогие земляки. Я бы хотел выразить слова благодарности президенту России за оказанное доверие. Для меня это большая честь — вернуться на свою малую родину и здесь, продолжая свою гражданскую службу, служить народу Карелии. Я приложу все свои силы, накопленный опыт, те знания, которые я получил, как работая в Карелии, так и на федеральном уровне, чтобы реализовать задачи, которые поставлены президентом, чтобы оправдать чаяния и доверие населения Карелии. Я с глубоким уважением отношусь к своему предшественнику Александру Петровичу Худилайнену. Достаточно много сделано. Сейчас главная задача — сохранить те позитивные тенденции, которые наметились в последние годы. Может быть, они еще в начальной стадии и не дают ожидаемый эффект. Безусловно, эта преемственность должна быть сохранена, но в то же время мы должны найти вместе с правительством России и аппаратом полпреда новые точки развития, оптимизации процессов в республике: экономических и социальных. Конечной целью нашей работы должно стать оправдание надежд граждан. Сразу хочу сказать, что мы будем работать эволюционно, чтобы сохранить кадровый потенциал правительства. Конечно, могут быть точечные изменения, но, повторюсь, мой стиль работы — это всегда эволюция, это всегда стабильность. Вот к такой работе мы с сегодняшнего дня приступим. Сейчас задача — максимально быстро вникнуть во все цифры, статистику. Рассчитываю на помощь полномочного представителя, но главное — мы должны рассчитывать на свои силы. Конечно, поддержка будет, но мы должны работать сами с полной самоотдачей, и в такой ситуации мы вправе рассчитывать на конечный результат.

С напутствием к своим теперь уже бывшим коллегам обратился Александр Худилайнен.

Экс-глава Карелии Александр Худилайнен: — Карелия вступает в новый этап своего развития, и я уверен в том, что он будет успешным. За предыдущие годы мы решили много задач и получили мощный задел. Разработана и утверждена Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года, созданы и модернизированы более 8000 рабочих мест, достигнуты опережающие общероссийские темпы экономического развития, обеспечен рост доходной части бюджета. Сохранена социальная и политическая стабильность республики. Мы получили указом президента России государственную комиссию по развитию республики к ее столетию с авторитетным руководителем Николаем Патрушевым. Мы получаем поддержку полномочного представителя президента. Пользуясь возможностью, прошу всех руководителей органов исполнительной власти, депутатов Законодательного собрания, руководителей органов местного самоуправления, общественность оказать максимальную помощь Артуру Олеговичу. Особенно на первых порах, чтобы не терялось время. Я искренне желаю Артуру Олеговичу успеха. Спасибо вам, дорогие коллеги, за совместную работу. Было очень непросто, но мы были единой командой с единым стремлением сделать жизнь в Карелии лучше. Я оптимист и заявляю вам — все будет хорошо.

Назначение Артура Парфенчикова прокомментировали оба сенатора от Карелии Игорь Зубарев и Сергей Катанандов, а также депутат Госдумы Валентина Пивненко. В своих оценках представители федеральной законодательной власти оказались единодушны.

Депутат Государственной думы России Валентина Пивненко: — Я полагаю, что он будет учитывать и опыт, и знания специалистов, руководителей и жителей Карелии. Это поможет продолжить выполнение федеральной целевой программы к 100-летию Карелии. Потому что мы один из четырех регионов, которые получили такую мощную поддержку президента России. Время покажет. В добрый путь! Я готова вместе со своими коллегами по Федеральному собранию оказывать посильную помощь и поддержку в этой работе.

Член Совета Федерации Игорь Зубарев: — Сделано очень многое, и главное сейчас — не остановить темпы развития, которые Карелия только начала набирать. У меня нет сомнений, что Артур Олегович справится с задачей, поставленной президентом. Любой чиновник такого уровня — это еще и большой хозяйственник. Хозяйство у него было немаленькое, поэтому с республикой и ее руководством он тоже разберется. Было отмечено неоднократно, что он не варяг. Он местный, здесь родился и отработал более двух десятков лет, поэтому с учетом его опыта, я думаю, он правильно расставит по местам людей.

Член Совета Федерации Сергей Катанандов: — Он имеет все шансы и опыт, и знания, и связи в Карелии и федеральном центре, чтобы приумножить то, что сейчас делается. Он знает прекрасно структуру экономики Карелии, представляет себе, что такое программа социально-экономического развития, поэтому я убежден, что все будет нормально и республика получит дополнительную динамику. Не надо бояться. Не будет никаких революций, а будет постепенное омоложение, обновление кадров, которое в этой ситуации должно быть в силу новых задач, поставленных президентом.