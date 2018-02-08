Первые лица Карелии поздравили всех причастных с Днем российской науки

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович поздравили ученых, преподавателей, студентов и аспирантов с Днем российской науки.

— Для нашей республики этот праздник имеет особое значение. Он приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по указу императора Петра I. Именно с петровского времени для работы на Олонецких горных заводах в Карелию стали приезжать высококлассные ученые-практики, что сыграло большую роль в развитии экономики и интеллектуальной жизни края.

Сейчас в республике трудится много талантливых исследователей – опытных и молодых перспективных специалистов. В прошлом году Петрозаводский государственный университет стал опорным вузом региона. Такой статус является высокой оценкой деятельности университета и предполагает активное участие ПетрГУ в жизни республики, внедрение научных разработок в медицину, образование и промышленность, взаимодействие с районами Карелии.

Очень важны для решения задач социально-экономического развития республики результаты работы сотрудников Карельского научного центра РАН – новые технологии в сфере рационального использования лесов, переработки минерально-сырьевых ресурсов, ведения аквакультуры и молочного животноводства, сохранения национального и культурного наследия.

Благодарим всех, кто занимается научной работой, за вашу преданность делу и самоотверженный труд! Желаем вам новых свершений, реализации всех планов и идей, здоровья и благополучия! — говорится в официальном обращении.