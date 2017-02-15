Парфенчиков заявил о готовности пойти на выборы главы Карелии

Исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора. Об этом сообщают РИА Новости.

— Этот вопрос будет решён в то время, когда он должен быть решён. Понятно, что я должен быть максимально готов к такому развитию событий, — сказал Парфенчиков журналистам.

Также экс-глава ФССП пообещал помогать всем бизнесменам, пришедшим в Карелию с добрыми намерениями. Он добавил, что намерен создать в республике позитивный климат для бизнес-инвестиций.