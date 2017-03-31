Парфенчиков: «Замалчивать проблему больше не получится»

Артур Парфенчиков за первые несколько недель оценил эффективность коммуникации через соцсети.

— Надеюсь, мои подчиненные поймут, что я в курсе всего и замалчивать проблему больше не получится. Например, так было, когда на планерке в правительстве задал вопрос по Сортавальской ЦРБ. «А что в Сортавальской ЦРБ?» – спрашивают меня подчиненные. А я им отвечаю: а вы что, не знаете, что там в коллективе напряженная ситуация?! Работники из нее мне уже все написали и рассказали, — написал он на своей странице в «ВКонтакте».