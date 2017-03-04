Парфенчиков высказал идею использования Кондопоги как всероссийского центра детско-юношеского спорта

Артур Парфенчиков совершил рабочую поездку в Кондопогу 4 марта. Врио главы Карелии посетил городской Дворец спорта, где посмотрел первый матч 1/8 финала Национальной молодежной хоккейной лиги. На льду сошлись команды «СКА-Карелия» и «Тверичи».

Впечатлениями от поездки Артур Парфенчиков поделился в Facebook. В сообщении он высказал мысль об использовании Кондопоги в качестве всероссийского центра детско-юношеского спорта.

— …Сейчас сижу на хоккейном матче. Команда «СКА-Карелия» впервые вышла в play off. Но Чепик А. Е. и исполнительный директор ОАО (ОАО «Кондопога» — ред.) Айвазов Ю. В. и на хоккее продолжают обсуждать проблемы завода, — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в ходе рабочей поездки руководитель региона побывал на кондопожском ЦБК, провел совещание по продвижению инициативы о придании Кондопоге статуса территории опережающего социально-экономического развития.