Артур Парфенчиков встретился с карельскими омбудсменами

Сегодня Артур Парфенчиков провел встречу с уполномоченным по правам человека Александром Шараповым, детским омбудсменом Оксаной Старшовой и уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнетовой.

Встреча Артура Парфенчикова с карельскими омбудсменами. Фото: ИА «Репсублика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с карельскими омбудсменами. Фото: ИА «Репсублика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с карельскими омбудсменами. Фото: ИА «Репсублика» / Николай Смирнов.

— В вашей компетенции находятся самые важные вопросы. Возлагаю на наше сотрудничество очень серьезные надежды, вместе мы сможем решать многие сложные проблемы. Я готов рассматривать ваши предложения, которые вы формируете, исходя из общения с гражданами, с высокой долей ответственности и серьезным отношением к конечным результатам, — сказал Артур Парфенчиков.

Омбудсмены, в свою очередь, также выразили надежду, что взаимодействие будет конструктивным. Так, Александр Шарапов заявил, что нередко возникают острые моменты, требующие вмешательства руководителя региона. Артур Парфенчиков отметил, что открыт для общения по всем острым темам.

Вместе с тем, взаимодействие с институтами уполномоченных в Карелии необходимо отладить так, чтобы максимально эффективно защищать права граждан. Если вопрос выходит за рамки компетенции региональных властей, то нельзя допускать, чтобы граждане ходили по кругу, надо четко объяснять, какие есть механизмы решения проблемы. И реагировать оперативно, иначе в некоторых случаях время может быть упущено.

Оксана Старшова рассказала об институте уполномоченного по правам ребенка в Карелии, о взаимодействии с надзорными структурами, образовательными учреждениями.

Елена Гнетова перечислила самые главные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели в республике. В этом списке — низкая доступность финансово-кредитных ресурсов. Сейчас в регионе создается микрофинансовая организация для помощи малому и среднему бизнесу, но этого недостаточно, необходимо и дальше работать с банками. Существуют у предпринимателей и трудности с арендой земли и имущества. Для малых предприятий очень трудно попасть в федеральные торговые сети, необходимо развивать многоформатную торговлю, считает бизнес-омбудсмен. Кроме того, Елена Гнетова предложила собрать совещание, чтобы обсудить вопросы тарифообразования на электроэнергию для бизнеса.

Все прозвучавшие темы и предложения актуальны, отметил Артур Парфенчиков, правительство республики будет работать над ними вместе с омбудсменами.