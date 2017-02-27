Парфенчиков уволил главу регионального Госкомтранса

Врио главы Карели Артур Парфенчиков освободил от должности председателя регионального Госкомитета по транспорту Виктора Дроздова. Об этом «Республике» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Об освобождении Дроздова от должности в числе руководителей прочих ведомств пресс-служба главы республики сообщала 16 февраля, однако впоследствии большинство из них вновь получили прежние места. Исключение составили председатель комитета по управлению госимуществом Денис Косарев и, как выяснилось сегодня, Виктор Дроздов.

На сегодняшний день Дроздов получил на руки трудовую книжку. Кто будет исполнять обязанности руководителя комитета, пока неизвестно.