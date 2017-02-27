Парфенчиков уволил главу регионального Госкомтранса

Кто будет руководить ведомством после Виктора Дроздова, пока неизвестно.

Виктор Дроздов

Виктор Дроздов. Фото: Николай Смирнов

Врио главы Карели Артур Парфенчиков освободил от должности председателя регионального Госкомитета по транспорту Виктора Дроздова. Об этом «Республике» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Об освобождении Дроздова от должности в числе руководителей прочих ведомств пресс-служба главы республики сообщала 16 февраля, однако впоследствии большинство из них вновь получили прежние места. Исключение составили председатель комитета по управлению госимуществом Денис Косарев и, как выяснилось сегодня, Виктор Дроздов.

На сегодняшний день Дроздов получил на руки трудовую книжку. Кто будет исполнять обязанности руководителя комитета, пока неизвестно.

 

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  • виктор

    Еще бы Государственную жилищную инспекцию, Минстрой РК
    Глава Республики Карелии почистил от коррупционеров -политруков и ставленников Нелидова, был бы замечательныйнадзорный орган