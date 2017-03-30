Парфенчиков рассказал, кого будет привлекать в новое правительство Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков считает, что изменение структуры правительства и привлечение новых кадров позволит повысить эффективность работы. Об этом руководитель Карелии рассказал ТАСС в кулуарах Международного Арктического форума «Арктика — территория диалога», который сегодня проходит в Архангельске.

«Постепенно и эволюционно идем к пересмотру структуры правительства. Через уже почти два месяца работы мы видим определенные проблемы по целому ряду направлений. <…> Александр Евгеньевич Чепик после назначения на должность и. о. премьер-министра получил поручение до 20 апреля представить предложения по новой структуре правительства», — сказал Парфенчиков.

По словам врио главы Карелии, региональные власти намерены сосредоточиться на наиболее проблемных для региона направлениях: медицине, аварийном жилье, тарифах, поддержке малого и среднего бизнеса, пассажирских перевозках

— Кадровый вопрос очень сложный, и те люди, которых мы будем привлекать, должны быть более эффективными, чем их предшественники, потому что на проблемные вопросы нужен свежий взгляд и отсутствие бремени собственных ошибок, — отметил Парфенчиков, уточнив, что будет усилена работа в сфере туризма и информационных технологий.

Он добавил, что в нынешней структуре есть дублирование функций. Поменяется не только структура правительства, но и будет изменен формат обеспечения его работы. Будет введена система открытости как один из элементов внешнего контроля за деятельностью правительства региона.