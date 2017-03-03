Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел первую официальную встречу со спикером Заксобрания республики Элиссаном Шандаловичем. Новый губернатор начал беседу с того, что выразил готовность к сотрудничеству.

Парфенчиков и Шандалович обсудили вопросы формирования бюджета, развития системы здравоохранения, а также необходимости охраны водоемов республики. А в завершении встречи врио главы Карелии и спикер Заксобрания договорились продолжать совместную слаженную работу, необходимую для развития экономики, улучшения качества жизни жителей Карелии.