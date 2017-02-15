Парфенчиков пообещал бороться с коррупцией в Карелии

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков пообещал использовать опыт работы в правоохранительных органах для противодействия коррупции в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

— В республике были случаи (выявления коррупции – прим. ред.), нелицеприятные для региональной власти, и здесь будет задействован мой правоохранительный опыт, — сказал Парфенчиков журналистам.

Экс-глава Федеральной службы судебных приставов добавил, что борьбу с коррупцией в качестве одной из главных задач поставил ему президент.