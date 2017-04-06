Парфенчиков обратил внимание нового вице-премьера на помощь онкобольным

Новому вице-премьеру Карелии Ларисе Подсадник следует обратить внимание на вопросы предоставления лекарств и помощи онкобольным в регионе. Об этом во время встречи с чиновником заявил врио главы республики Артур Парфенчиков.

— Вы человек местный, в курсе многих вопросов, — сказал Парфенчиков. — Я бы хотел обратить ваше внимание на вопросы медицины, в частности, предоставления лекарств, помощи онкобольным. То, на что жалуются люди. В сфере культуры это, безусловно, охрана памятников культуры. Образование — более чем известная вам тема. Здесь вопрос малокомплектных школ, запись в первый класс и строительство кадетского училища. Задач очень много, но я надеюсь на ваш опыт и знание республики. Надеюсь, что всё это позволит максимально быстро оптимизировать ситуацию в тех сферах, которые я только что назвал.

О назначении Ларисы Подсадник вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики, стало известно сегодня. К исполнению новых обязанностей чиновница приступит 10 апреля.