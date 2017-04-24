Парфенчиков назначил нового главу регионального Госкомтранса

Новым главой регионального Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи стал Евгений Пыленок. Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, к исполнению своих новых обязанностей чиновник приступает сегодня, 24 апреля.

Пыленок родился в 1979 году, окончил Московский государственный индустриальный университет. Работал в министерстве финансов Росси, занимал руководящие должности в ряде крупных строительных компаний, до недавнего времени – советник председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

− Евгений Анатольевич Пыленок имеет уникальный опыт в сфере развития транспортной инфраструктуры. Он принимал участие в реализации крупнейших инвестиционных проектов, связанных со строительством автомобильных дорог. Его свежий взгляд и профессионализм, несомненно, пригодятся в Карелии, − прокомментировал назначение премьер-министр республики Александр Чепик.

Работая в должности директора департамента инвестиционного развития ООО «Стройгазконсалтинг», Евгений Пыленок участвовал в инвестиционном проекте по строительству выхода на Московскую автомобильную дорогу с федеральной трассы М-1 «Беларусь» и подготовке к реализации инвестпроекта по обустройству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.