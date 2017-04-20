Отчет принят

Выступая перед депутатами Заксобрания Карелии, врио главы республики Артур Парфенчиков сообщил, что в своем докладе больше внимания уделит тому, чем правительство займется в ближайшее время. Парфенчиков рассказал, что за короткое время работы в должности руководителя региона уже успел проанализировать ситуацию и определить наиболее острые проблемы, которые нужно решить. Первая проблема — отсутствие прямого диалога жителей с властью. Теперь чиновники будут постоянно лично общаться с жителями.

— 22 апреля впервые в Карелии состоится республиканский день единого приема граждан и представителей организаций. В эту субботу в удобное для граждан время я, члены правительства, руководители всех республиканских органов исполнительной власти будем вести прием жителей в здании администрации. С одиннадцати утра и до последнего заявителя, — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона подчеркнул, что это будет не разовое мероприятие. Дни единого приема будут проходить регулярно. Кроме того, жители могут задать вопросы чиновникам через соцсети.

Артур Пафенчиков также дал свою оценку экономической политике в регионе, в частности, высказался о приватизации госсобственности.

— Любой объект, который предлагается государственной властью к продаже, после приватизации должен генерировать экономическую и, соответственно, налоговую активность на территории республики. К сожалению, мы знаем примеры, когда нормально работающие предприятия после приватизации начинали лихорадить, увольнять работников и катиться к банкротству. И в чем тогда смысл продавать? — заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии привел в пример предприятие «Карбон-Шунгит», которое, по его словам, было включено в план приватизации без четких финансово-экономических обоснований. Сегодня «Карбон-Шунгит» решением депутатов исключен из списка продажи в частную собственность.

Парфенчиков назвал сильные и слабые стороны инвестиционной политики Карелии. Причина стагнации экономики и тормоз в реализации инвестпрограмм, по словам руководителя региона, — тарифная политика. Также высокие тарифы на тепло, воду, газ и электричество — это источник социального напряжения. Одно из первых решений прошедших недель — проведение аудита тарифов на коммунальные услуги.

— Здесь мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в управлении госимуществом: кулуарность принятия решений и непрозрачность расчетов, — заявил врио главы Карелии. — Дело дошло до того, что очевидное благо — газификация Олонецкого района — обернулась митингами местных жителей, возмущенных кратно возросшими платежами за теплоэнергию. Люди не понимают, за что они платят такие деньги, и не понимают, почему в одном районе одни тарифы, а в другом — совсем другие.

Также Артур Парфенчиков сообщил, что в настоящее время готовится пакет законопроектов, которые должны повысить инвестиционную привлекательность региона. Эти документы призваны решить вопросы оперативного предоставления земельных участков, подключения к сетям энерго- и теплоснабжения для новых предприятий, и расширить меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

В своем выступлении Артур Парфенчиков раскритиковал работу по расселению аварийного жилья, пообещал, что за два года будут полостью ликвидированы очереди в детские сады. Врио главы Карелии также сообщил, что в республике начинается масштабная программа усовершенствования системы поликлинической помощи. В частности, будет проведена модернизация районных больниц и продолжится работа по созданию фельдшерских пунктов в районах. Он также заявил о том, что число чиновников в органах власти Карелии сократится на 10 процентов.

Согласно регламенту, депутаты не оценивают отчет руководителя региона голосованием, годовой доклад принимается к сведению.