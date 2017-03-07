От первого лица

Врио главы региона дал интервью информационному агентству «Республика Карелия». Поговорили о впечатлениях от первых двух недель работы Артура Парфенчикова в новой должности, о новых назначениях в правительстве, планах и задачах. Ответил руководитель республики и на многие личные вопросы.

Состояние учреждений здравоохранения и проверка детских лагерей перед грядущими летними каникулами, расселение аварийного жилья и ситуация на крупнейших предприятиях Карелии… С этих острых тем Артур Парфенчиков начал работу на посту руководителя региона. На третий день своего пребывания в Карелии он посетил Республиканскую больницу и онкологический диспансер, затем – стройплощадку Перинатального центра, возведение которого серьезно затянулось. В минувшую субботу Артур Парфенчиков побывал на Кондопожском ЦБК, поговорил с работниками комбината.

Очень активно врио главы региона общается с жителями Карелии и в соцсетях, обсуждает проблемы и предложения. Кроме Facebook и твиттера, открыл свою страницу еще и в Instagram.

О первых впечатлениях

— Артур Олегович, для вас стало неожиданным количество и масштаб проблем, которые существуют в экономике и социальной сфере Карелии?

— Нет, я бы так не сказал. На посту руководителя Федеральной службы я в год посещал несколько десятков регионов. Приходилось вникать во многие социально-экономические факторы, которые так или иначе связаны со спецификой работы региональных управлений. А ситуация в Карелии была мне известна не только по этому срезу: я ведь все эти годы общался с родными и близкими, с друзьями, которые живут в республике. Так что, конечно, понимал, что финансовое положение Карелии непростое, есть проблемы с наполнением бюджета – это не для кого не секрет.

Сейчас, когда углубился в изучение имеющихся проблем, есть вещи, которые неприятно удивляют и даже возмущают (в частности, Артур Пафенчиков резко отозвался о разгильдяйстве местных чиновников, по вине которых 129 домов не попали в программу расселения аварийного жилья – прим.ред.). Но еще раз хочу сказать — безнадежной ситуации я не увидел. Есть планы, есть понимание, как решать задачи.

Уверен, пригодится опыт, который уже наработан на предыдущей службе: и административный, и жизненный, и даже экономический. Федеральная служба — это почти 100 тысяч человек, 85 региональных управлений, две с половиной тысячи районных подразделений. Это колоссальный коллектив. Управление таким коллективом предусматривало необходимость решать самые разноплановые задачи.

Мне близко мнение Эйзенхауэра об управлении. Он говорил, что нет принципиальной разницы между тем, как управлять государством, армией или университетом (генерал Эйзенхауэр перед тем, как стать президентом США, возглавлял Колумбийский университет – прим.ред.). Я считаю, что главное – определение алгоритмов, подбор команды, аналитика, расстановка приоритетов и постановка задач. Знаю, как найти специалистов на конкретные направления, как организовать их деятельность. Так что будем работать.

О кадрах

— В правительстве Карелии вы ввели новую должность – заместителя главы по стратегическому развитию. И назначили на нее Александра Чепика, который на предыдущем посту зампреда правительства Бурятии курировал вопросы экономической политики, инвестиций, развития промышленности. Не будет ли таким образом Александр Чепик дублировать функции, которые сейчас выполняет заместитель премьер-министра Юрий Савельев? Он ведь также занимается вопросами экономического развития региона?

— Нет, Юрий Савельев, как вы отметили, заместитель премьер-министра Олега Тельнова. Александр Чепик – мой заместитель. Считаю, что определение стратегических задач развития региона – это компетенция руководителя республики. Александр Чепик не будет конкурировать с Юрием Савельевым, он будет контролировать работу экономического блока правительства. Убежден, что свежий, непредвзятый взгляд такого специалиста, как Александр Чепик, его оценка социально-экономического положения в республике будут очень полезны. Сейчас мы анализируем ситуацию и в экономике, и во внутренней политике, чтобы определить главные стратегические направления и, исходя из этого, поставить перед правительством задачи.

О моногородах

— Вы уже побывали в одном из карельских моногородов – Кондопоге. Речь шла о том, чтобы создать там территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), с налоговыми льготами для инвесторов. Но одна такая ТОСЭР в республике уже создана – в Надвоицах. Тем не менее, пока что привлечение инвесторов буксует, как и создание первого в Карелии промпарка. В чем, на ваш взгляд, причины?

— Территории опережающего развития – это новое направление в целом в стране, и определенные проблемы сегодня есть у любой ТОСЭР. У Надвоиц есть большие плюсы с точки зрения географического положения, коммуникаций, транспортной составляющей. Но есть и минусы: это достаточно небольшой населенный пункт, сюда не так просто убедить прийти инвесторов.

Безусловно, и у самого проекта промпарка в Надвоицах имеются недостатки, их надо устранять. У нас был откровенный и жесткий разговор по этому поводу с руководителем Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым на Российском инвестиционном форуме. Обсудили и проблемы, и то, что было сделано по формированию промплощадки, и потенциальный список инвесторов. Вместе с коллегами из Москвы пришли к пониманию: задача, чтобы ТОСЭР наконец-то заработала и Надвоицы стали одной из точек экономического роста в Карелии — непростая, но решаемая.

О личном

— Артур Олегович, «Республика» уже писала в одном из материалов о том, что ваша мама работала режиссером на карельском телевидении. А в недавней беседе на ГТРК «Карелия» вы рассказали о том, как в детстве принимали участие в съемках спектакля…

— Это был спектакль по книге «Три повести из жизни Петра Анохина» (Петр Анохин – известный советский государственный деятель, один из организаторов советской власти в Карелии – прим.ред.) Я играл мальчика Сережу, сына Петра Анохина. Мне было тогда лет шесть… Ставил спектакль легендарный карельский телережиссер Юрий Львович Хорош. Тогда карельское телевидение снимало немало спектаклей – в том числе и телеверсии постановок, которые шли в драматическом театре. И мама меня часто брала с собой в театр, когда там делали телеспектакли.

Конечно, и у нее в телецентре часто доводилось бывать. Очень хорошо помню телестудию, замечательных людей, которые там работали. Помню, как в лесочке на территории телецентра нашел большой гриб-моховик, вечером пришли с мамой домой, она мне его пожарила с яичницей… Тогда многие сотрудники телевидения приводили к себе на работу своих маленьких детей.

Иногда меня к себе на работу брала моя тетя, она трудилась на главпочтампте. А вот у папы в Беломорско-Онежском пароходстве доводилось бывать гораздо реже – он был главным диспетчером БОПа, это была очень напряженная работа. Хотя все равно находил время, приводил меня, показывал суда. Несколько раз ходили на них по озеру, даже ночевали на дебаркадере.

— Вы недавно побывали на Онежском судостроительном заводе, когда там спускали на воду новое судно. И пообщались с ветеранами БОПа – они вспомнили даже случаи из вашего детства…

— Было очень приятно встретиться с людьми, которые трудились вместе с моим отцом. В районе БОПа прошло мое школьное детство, наша семья прожила там много лет.

— Но своей малой родиной, как вы говорили, вы считаете все-таки маленькую деревню в Приладожье?

— Да, больше всего люблю нашу деревню, называется она Кирккоеки. Именно так, а не Куркиеки. В переводе «Кирккоеки» значит «Церковная речка». А Куркиеки – «Журавлиная речка». Звучат названия похоже, но это разные населенные пункты.

— Вы финский и карельский языки знаете?

— Понимаю и могу разговаривать на бытовые темы благодаря тому, что все раннее детство провел в Приладожье. Очень надеюсь, что в ближайшее время смогу посетить свои родные места, родину моей мамы.

— Артур Олегович, мы с вами беседуем в канун 8 марта. Кого из женщин вы обязательно поздравляете с этим праздником лично?

— Конечно, родных и близких. Поздравляю многих коллег-женщин. И всегда помню о мамах своих самых близких друзей. Нередко вместе отмечаем праздник, за одним столом с ними. Так что 8 марта – день по-хорошему суматошный.

— Традиционный вопрос – что предпочитаете дарить в этот праздник? И еще, если можно, спрошу о другом: какие подарки, на ваш взгляд, дарить прекрасной половине человечества в Международный женский день нельзя?

— Наверное, точно не нужно дарить то, что напоминает женщинам о домашних обязанностях и хлопотах: кухонную утварь или книги кулинарные, к примеру. На мой взгляд, это не слишком уместно. Я женщинам предпочитаю дарить цветы! А вообще-то, уверен, любой мужчина должен без подсказок знать, чего именно ждет каждая из женщин, которые много значат в его жизни: жена, мама, дочь, сестра… И главное: мужчины не только в этот день, но и всегда должны окружать прекрасную половину человечества любовью, вниманием и заботой.