Олонец 30 лет спустя

Олонец для Артура Парфенчикова город особый, и не вспомнить о том, как он молодым человеком приехал сюда работать в прокуратуре, врио главы Карелии не смог. Впрочем, ностальгировать руководитель региона долго не стал и вступительное слово быстро обрело деловое русло.

Врио главы Карелии приехал в район уже подготовленным. Множество вопросов, которые задавали олончане и через приемную, и через соцсети, не остались без внимания. Самый главный из них — тарифы. Жители ожидали, что после того, как в город придет природный газ, плата за тепло снизится, но произошла обратная ситуация, и это стало причиной недовольства.

По словам Артура Парфенчикова, тарифы на тепло в Олонецком районе составляют от 1919 рублей до 3300 рублей за гигакалорию. Это ниже экономически обоснованных цифр, но сейчас в правительстве решают, как максимально снизить затраты людей на тепло.

«Те большие счета, которые вам стали приходить – следствие той инфраструктуры, которая существовала до газовой составляющей. Нужно устанавливать новое оборудование для регулирования теплоносителей. Мы должны тратить экономно тепловые калории, потому что раньше были случаи, что мы топили воздух», — пояснил Парфенчиков.

Еще один вопрос, который часто приходит из района, — строительство детского сада в поселке Ильинский.

— Все документы есть. Смета есть. Детский сад мы начнем строить и, думаю, что в 2018 году детский сад будет сдан в эксплуатацию, — заверил олончан Парфенчиков.

Врач местной больницы с 50-летним стажем Валентина Веселкова поинтересовалась у врио главы Карелии о перспективах зравоохранения в районе, к качеству которого у населения множество претензий.

По мнению врио главы Карелии, олонецкой больнице, расположенной рядом с трассой «Кола», нужно уделять особое внимание, поскольку от того, насколько хорошо она будет обеспечена в материальном и в кадровом плане, зависит безопасность жителей и гостей республики. Сейчас, по словам министра здравоохранения Ольги Лазаревич, олонецкая больница испытывает те же проблемы, что и другие медицинские учреждения в районах.

«Проблема, которая для вас реальна – проблема кадрового дефицита. В большей степени он касается врачебного персонала, потому что если смотреть по физическим лицам, то обеспеченность составляет 53%», — отметила министр.

Решить вопрос с кадрами без улучшения общего социально-экономического фона не реально. В региональном правительстве это понимают и активно занимаются не только «социалкой», но и экономикой.

Жителей Туксы Парфенчиков обнадежил: у местной агрофирмы есть все шансы для успешной работы. Сейчас на предприятии идет процесс смены собственника, который, как считают в правительстве, сможет создать эффективное предприятие и готов для этого вкладывать деньги. На помощь от правительства могут рассчитывать и другие хозяйства района от самых крупных до небольших ферм.

Говорили на встрече также о сотовой связи и интернете, к которому не могут подключиться жители нескольких поселков района. По словам врио главы Карелии, региональные власти совместно с федеральным центром и такими крупными компаниями, как «Ростелеком», намерены постоянно расширять покрытие сигнала сотовой связи и высокоскоростного интернета. По мнению Парфенчикова, делать это необходимо и для привлечения в республику туристического потока и создания здесь сети автокемпингов.

Встреча с жителями продолжалась более двух часов, а все вопросы, которые жители не успели задать врио главы Карелии лично, они могли передать в письменном виде.