Олег Тельнов ушел с должности премьер-министра правительства Карелии

Артур Парфенчиков накануне своим указом освободил Олега Тельнова от должности первого заместителя главы Республики Карелия – премьер-министра правительства Республики Карелии.

С понедельника исполнение обязанностей премьер-министра правительства Республики возложено на Александра Чепика.

Артур Парфенчиков пояснил, что после обстоятельного разговора с Олегом Тельновым он подписал его заявление об отставке по собственному желанию:

— Первый месяц работы в должности врио главы Карелии показал необходимость принятия серьезных кадровых решений. Я благодарен Олегу Владимировичу Тельнову за работу и поддержку в период моего вступления в должность. За это время он не допустил сбоев в работе правительства. Не сомневаюсь, что опыт и профессионализм, полученные Олегом Владимировичем на посту премьер-министра, позволят ему достойно продолжить свою карьеру. Вместе с тем погружение в работу правительства, встречи с населением, которые прошли за этот месяц, говорят о том, что у нас с вами нет времени на промедление. Проблема с расселением аварийного фонда, высокие тарифы, вопросы здравоохранения и сельского хозяйства – это только часть тех ключевых моментов, которые должны решаться уже сейчас, причем решаться системно, — сообщил Артур Парфенчиков.

По словам врио главы Карелии, Александру Чепику поручено до 10 апреля внести предложения по изменению структуры правительства.

— Новая структура должна отвечать многочисленным вызовам, которые сегодня стоят перед нами. Дублирование функций необходимо исключить, численность — оптимизировать. Если есть необходимость принятия незамедлительных кадровых решений – они должны состояться, — высказал свои требования Парфенчиков.

Помимо этого до 20 апреля Чепику поручено подготовить предложения по решению наиболее острых вопросов и тезисные предложения по стратегическому развитию республики.

— Нам всем нужна уверенность в завтрашнем дне. Чтобы она состоялась, работать надо уже сегодня – работать динамично и целеустремленно. Именно этим и вызвано состоявшееся сегодня кадровое решение, — отметил врио главы Карелии.

Напомним, что одним из первых кадровых решений Артура Парфенчикова стало приглашение Александра Чепика на должность заместителя главы Карелии по вопросам стратегического развития.