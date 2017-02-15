Новый глава Карелии встретился с представителями крупного бизнеса

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел сегодня ряд встреч с представителями крупного бизнеса и банков. Как заявил чиновник агентству ТАСС, бизнесмены выразили готовность работать с ним в новом качестве.

Парфенчиков добавил, что назначение руководителем Карелии возлагает на него особую ответственность.

— Я абсолютно уверен, что много людей будут помогать мне. В регионе меня многие знают, и я многих знаю. Республика очень хорошая и народ очень хороший, — сказал он. — Кто-то считает, что Парфенчиков — человек в погонах, ему будет сложно в экономике. Конечно, будет сложно, будет сложно в экономике, будет сложно во всем.

Указ о назначении Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии Владимир Путин подписал сегодня днем. Ранее о своем уходе в отставку заявил Александр Худилайнен.