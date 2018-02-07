Новое решение для старых проблем

Судьбу «Невского пассажа» и Биг-Бена предлагается решить на общегородском голосовании. Сегодня глава Петрозаводска Ирина Мирошник поддержала своим участием реализацию приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Почему глава города выбрала для благоустройства именно проспект А. Невского и площадь Гагарина – в нашем мини-интервью.

— Ваше участие в программе «Комфортная городская среда» — это ваша позиция как мэра или скорее инициатива рядового горожанина?

— Конечно, на городские вопросы, в том числе на городское благоустройство, мне приходится смотреть с учетом занимаемой должности. Безусловно, я подаю две свои заявки на участие в программе «Комфортная городская среда» на общих основаниях, так же как и все жители Петрозаводска. Сегодня представительство у этой президентской программы по благоустройству очень разнообразно: это и депутаты Петрозаводского городского Совета, и общественные организации, и рядовые граждане, и управляющие компании, и даже крупные застройщики. Но всех нас объединяет то, что мы — петрозаводчане, которые заинтересованы в развитии городской среды столицы Карелии. Мои заявки касаются благоустройства площади Гагарина и части проспекта Александра Невского. Далее в соответствии с конкурсной процедурой по этим заявкам будут подготовлены дизайн-проекты, после этого наряду со всеми остальными они будут вынесены на общенародное голосование.

— Почему вы решили участвовать в программе «Комфортная городская среда» именно в этом году?

— Прежде всего потому что сегодня изменился порядок отбора проектов в программу. Сама процедура подачи заявки значительно упрощена. Перечень проектов формируется теперь на пять лет. И, главное, финальное решение будет приниматься на всенародном рейтинговом голосовании – то есть сами жители города будут определять, каким проектам, по их мнению, должно быть уделено внимание. Именно поэтому я участвую в программе как заявитель и обязательно приму участие еще и в голосовании. Я призываю всех горожан принять участие в рейтинговом голосовании и поддержать понравившийся проект: это будет шаг, который определит направление развития городского благоустройства на годы вперед.

— Как вы считаете, заявки по благоустройству, например спальных районов, смогут полноценно конкурировать с такими громкими заявками, как ваши?

— Уверена, что это будет честная конкуренция, потому что решать в итоге будут горожане. Более того, я поддерживаю нововведения этого года, согласно которым программа «Комфортная городская среда» теперь позволяет благоустраивать точки в любом районе города: в прошлом году было ограничение по центральным, видовым частям города. Но ведь потребность в благоустройстве есть во всех районах Петрозаводска, в том числе и в отдаленных от центра, и в малонаселенных. На сегодняшний день в администрацию поступило уже порядка 50 заявок. И это еще не предел: до конца недели мы продолжаем сбор предложений.

— И все-таки почему для своих заявок вы выбрали такие неоднозначные объекты как «Невский пассаж» и Биг-Бен?

— Я исходила из того, что горожане уже предложили много важных и значимых мест для благоустройства, и решила сосредоточиться на тех позициях, которые «подзависли» в связи с неисполненными решениями суда. Я полагаю, что это будет правильным и с точки зрения развития городской среды Петрозаводска, и с точки зрения нашей законопослушности. По территории на площади Гагарина есть неисполненное решение суда в отношении незаконного сооружения – Биг-Бена. По ситуации на проспекте Александра Невского: жильцы много лет добиваются того, чтобы строение их дома было восстановлено в своих границах. И мы понимаем, что, когда эти два решения суда будут исполнены (а они должны быть исполнены), эти территории необходимо будет приводить в порядок. Мы не можем допустить ситуации, когда решения суда будут исполнены, а на месте снесенных и демонтированных объектов не будет благоустройства. Я уже неоднократно говорила об этом, когда давала комментарии касательно Биг-Бена: да, мы можем найти меценатов, чтобы ликвидировать это сооружение. Но что останется на этом месте? Котлован от башни?

Вот почему я рассчитываю на широкое обсуждение моих заявок, на общественную дискуссию о дальнейшем развитии этих территорий. Кроме того, участвуя в программе «Комфортная городская среда» именно с этими проектами, я хочу заявить, что власть не собирается отказываться от исполнения законных решений. И в рамках программы «Комфортная городская среда» у нас появляется возможность решить затянувшиеся сложные вопросы в интересах жителей Петрозаводска.

— У вас уже есть конкретные идеи, как именно могут быть благоустроены площадь Гагарина и проспект А. Невского?

— Безусловно, идеи есть. Но я понимаю, что проблемы, связанные с этими двумя общественными территориями, уже имели широкий общественный резонанс. И поэтому сейчас я считаю необходимым прежде всего еще раз привлечь к ним общественное внимание. В вопросах благоустройства этих зон для нас очень важно учесть мнение как экспертов-профессионалов, так и горожан. Механизм участия в программе «Комфортная городская среда» дает нам возможность сегодня начать публичное обсуждение этих вопросов. Чтобы любые принятые решения были согласованы с жителями Петрозаводска и получили их поддержку. Именно в этом смысл и самой программы «Комфортная городская среда» и моего в ней участия.