Новое правительство: кто есть кто

25 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков объявил обновленную структуру органов исполнительной власти республики. Это произошло через несколько минут после церемонии инаугурации, которая прошла в Национальной библиотеке.

Первым заместителем главы — премьер-министром республики остался Александр Чепик. Этот пост он занимает с 27 марта 2017 года. В Карелию Александр Чепик приехал из Бурятии, где с 2008 года работал заместителем председателя правительства по экономическому развитию.

Администрацией главы республики продолжит руководить Татьяна Игнатьева. К функциям ведомства по обеспечению работы руководителя региона и правительства в целом, в соответствии с новой структурой, добавится профилактика коррупционных нарушений в органах исполнительной власти.

Карьера Татьяны Игнатьевой начиналась в Карелии, где она прошла путь от следователя до старшего прокурора. Затем она работала в мэрии Петрозаводска, администрации председателя правительства республики, была министром юстиции Карелии. С 2009 года занимала пост заместителя директора Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава России.

В Карелию Татьяна Игнатьева вернулась в апреле 2017 года, тогда же она возглавила администрацию главы региона.

Владимир Любарский будет и дальше руководить внутренней политикой в качестве замглавы Карелии. Он занял этот пост в апреле 2017 года. Как и Татьяна Игнатьева, ранее работал в правоохранительной системе Карелии: республиканском МВД, а также в карельском Управлении службы по контролю за оборотом наркотиков. С 2009 года трудился в Федеральной службе судебных приставов.

Еще один заместитель Артура Парфенчикова — по взаимодействию с правоохранительными органами — Александр Пшеницын. Он в разные годы был заместителем начальника карельского УФСБ, затем возглавлял республиканское управление Госнаркоконтроля. После работал в коммерческой структуре, а в 2016 году вернулся в органы госуправления.

Представлять интересы руководителя исполнительной власти региона в Законодательном собрании продолжит Юрий Шабанов. Он занимает этот пост с 2015 года. Представителем главы Карелии при президенте России назначен Владимир Тимофеев. Он сменил на этой должности Михаила Соколова, который представлял Карелию в Кремле аж с 2011 года. Владимир Тимофеев до сегодняшнего дня был замом Артура Парфенчикова по вопросам стратегического развития.

В числе заместителей премьер-министра Александра Чепика больше изменений. Свои должности сохранили Лариса Подсадник — она продолжит отвечать за социальную политику и Оксана Чебунина, ее зона ответственности — развитие инфраструктуры.

Фигура Ларисы Подсадник хорошо известна жителям Карелии. В течение 15 лет она работала учителем английского языка, затем — директором гимназии № 17. Ее карьера в госорганах началась с поста заместителя мэра Петрозаводска, председателя комитета социального развития. С 2013 года Лариса Подсадник работала ректором Карельского института развития образования, а в сентябре 2016 года была избрана депутатом Заксобрания Карелии. В состав правительства республики она вошла весной этого года.

Оксана Чебунина приехала работать в Карелию весной этого года из Бурятии, где в разное время занимала пост руководителя республиканской службы по тарифам и заместителя министра промышленности и торговли.

Лариса Подсадник. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Оксана Чебунина. Фото: «Республика»/Максим Смирнов.

Вместо Юрия Савельева замом премьер-министра по экономическому развитию назначен Дмитрий Родионов. Ранее он возглавлял комитет по управлению госимуществом и госзакупкам Карелии. При этом госзакупки передали в ведение Министерства финансов. Дмитрий Родионов пришел в исполнительную власть республики из службы судебных приставов. Начинал с должности пристава-исполнителя в Петрозаводске, затем работал заместителем руководителя УФССП по Московской области, а в феврале 2015 года его назначили главным судебным приставом Вологодской области.

Новая фигура в карельском правительстве — Владимир Лабинов. Он возглавил Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. Новый руководитель получил также ранг вице-премьера, что подчеркивает особое внимание нового правительства к возрождению сельхозпроизводства в Карелии.

После окончания ветеринарной академии Владимир Лабинов около 10 лет работал зоотехником, после занимал руководящие должности в частных сельхозпредприятиях. С 2012 года, до приезда в Карелию, возглавлял департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России.

В составе республиканского кабмина также немало перестановок. Экс-министр строительства и ЖКХ Карелии Дмитрий Матвиец перешел на пост министра экономического развития, сменив и. о. руководителя ведомства Евгения Жирнеля. Дмитрий Матвиец управлял строительным ведомством с 2015 года. До этого занимал пост генерального директора компании «Карелэнергоресурс».

Министром строительства, ЖКХ и энергетики стал Олег Ермолаев. Уроженец Пряжинского района с 1997 года работал в правоохранительных органах: в МВД, Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. С 2007 года работал в администрации Пряжинского района, которую возглавил в 2013 году.

Новый руководитель и в Министерстве по национальной и региональной политике (вторая функция добавилась в новой структуре) — Сергей Киселев, бывший заместитель министра внутренних дел Карелии, полковник полиции в отставке.

Фото: «Республика»/ Леонид Николаев Олег Ермолаев. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Сергей Киселев. Фото: пресс-служба МВД Карелии

Остальные министры остались при своих должностях: Елена Антошина — министр финансов, Алексей Щепин — министр природных ресурсов и экологии, Ольга Соколова — министр соцзащиты, Алексей Лесонен — министр культуры, Александр Морозов — министр образования, Александр Воронов — министр по делам молодежи, физической культуре и спорту. Кандидатура на должность министра здравоохранения на данный момент утверждается.

В новой структуре правительства в отдельный орган исполнительной власти выдели Управление по туризму. Его возглавит Екатерина Биктимирова, которая ранее руководила соответствующим подразделением Минкульта. Кроме того, надзорные функции выведены из министерств и сконцентрированы в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору, руководить которым будет Александр Темнышев, ранее он исполнял обязанности начальника Госжилинспекции.

Помимо этого, председателем комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения стал Олег Поляков. Цены и тарифы в республике будут регулировать под руководством Глеба Суржко. Комитет по госзакупкам возглавила Елена Игнатенкова, управление труда и занятости (эту функцию вывели из-под ведомства Минсоцзащиты) — Елена Фролова, управление по охране объектов культурного наследия — Юлия Алипова.

Отметим, что кандидатуры Александра Чепика, Елены Антошиной и Дмитрия Матвиеца на соответствующие должности должны утвердить в Законодательном собрании.