Новое министерство и новый министр появились в Карелии

В структуре исполнительной власти Карелии появилось новое ведомство — Министерство имущественных и земельных отношений. К нему перешла часть функций и полномочий упраздненного комитета по управлению госимуществом и госзакупкам.

Указом главы Карелии обязанности министра имущественных и земельных отношений с 1 октября будет исполнять Сергей Щебекин, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Новый руководитель имеет высшее юридическое образование. Он приедет в Карелию из Московской области, где с 2015 года возглавлял управление службы судебных приставов. Ранее, начиная с 2000 года, Щебекин работал на различных должностях в управлениях ФССП Москвы, Коми и Свердловской области.