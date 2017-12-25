Николай Цуканов покинул пост полпреда в Северо-Западном округе

Александр Беглов с сегодняшнего дня является полномочным представителем президента в СЗФО, сообщается на сайте Кремля.

Прежде занимавший эту должность Николай Цуканов назначен помощником президента по местному самоуправлению.

Александр Беглов в 2003 году в течение нескольких месяцев исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга, работал начальником Контрольного управления президента, был замом руководителя администрации президента. До назначения работал полпредом президента в Центральном федеральном округе.