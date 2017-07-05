Николай Лагута покинул пост главы администрации Кондопожского района

Глава администрации Кондопожского района Николай Лагута написал заявление об уходе с должности, сообщает газета «Кондопожский край». Последний его рабочий день на этом посту был 4 июля.

На встрече с жителями района врио главы Карелии Артур Парфенчиков отметил, что депутаты районного совета признали работу Лагуты неудовлетворительной, и для этого имелся целый ряд веских причин. Широкий общественный резонанс вызвала случившаяся в 2016 году история, когда по возрасту выхода на пенсию из Кондопожской райадминистрации ушли шесть сотрудников. Ряд из них вскоре вернулись обратно. Это при том, что большинство из них при увольнении получили так называемые «золотые парашюты», то есть немалые выплаты из районного бюджета.

Очень много вопросов к теперь уже бывшему главе администрации и по поводу распоряжения субвенциями из регионального бюджета, которые перечислялись на нужды образовательных учреждений района. Аналогично – по ситуации в ЖКХ и градостроительной политике.

При этом, как отметил Артур Парфенчиков, на должности руководителя администрации Лагута так не смог выстроить диалог ни с депутатами, ни с жителями района. Между тем руководители органов власти, и тем более местного самоуправления, должны быть открытыми и готовыми давать отчет о своих действиях и решениях перед жителями.

Республиканская власть окажет району всю необходимую поддержку, которая возможна в рамках законодательства, для повышения эффективности работы местных органов власти, отметил Артур Парфенчиков.