На новых рубежах

В этот раз выступление главы государства состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как раньше, а в Центральном выставочном зале «Манеж». Связано это с тем, что изменился формат послания: оно сопровождалось визуальным рядом на трех огромных экранах, установить которые в Большом Кремлевском дворце было бы сложно. Кроме инфографики на социально-экономическую тематику, на экранах были продемонстрированы видеоролики о новейших образцах стратегического вооружения, которое сегодня из всех стран мира есть только у России.

На оглашении послания присутствовали сенаторы, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов власти и главы регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших СМИ. Выступление главы государства продолжалось почти два часа.

«Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперед», — заявил президент, начиная выступление.

Путин подчеркнул, что Россия готова к технологическому прорыву. Он добавил, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии, местного самоуправления, гражданского общества. В социально-экономической части своего послания президент подробно рассказал о конкретных инициативах по укреплению человеческого потенциала страны, повышению благосостояния людей, развитию инфраструктуры.

1. Доходы граждан

Главная задача — серьезно обновить структуру занятости, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места, обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности.

2. Демография

За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи регионам из федерального бюджета будет выделено около 50 млрд рублей.

В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства будет направлено не менее 3,4 трлн рублей, на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет.

3. Поддержка старшего поколения

В этой сфере приоритет – увеличение размеров пенсий, регулярная индексация выше темпов инфляции, сокращение разрыва между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию. Новое правительство России должно будет подготовить специальную программу системной поддержки людей старшего поколения.

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет.

4. Жилье

В 2017 году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь необходимо выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия.

Средняя ставка по ипотеке в ближайшие годы должна быть снижена до 7–8%.

Объемы строительства жилья необходимо увеличить с 80 млн до 120 млн кв. м в год.

5. Дороги и авиация

В России серьезно обновляются федеральные трассы. Следующий этап – привести в порядок региональные и местные дороги. В предстоящие шесть лет расходы на строительство и обустройство автодорог должны быть удвоены и достигнуть более 11 трлн рублей.

Предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом.

6. Здравоохранение

Общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое.

В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее ста человек, планируется организовать мобильные медицинские комплексы со всем необходимым диагностическим оборудованием.

Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр.

Кроме того, президент предложил запустить специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, модернизацию онкоцентров.

7. Образование и культура

Современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка, необходимо переходить к индивидуальным технологиям обучения. Путин также сообщил, что государство продолжит поддерживать талантливых учителей, а также выстроит современную систему отбора директоров школ.

С нового учебного года стартует проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». На него в этом году выделяется 1 млрд рублей.

Планируется и большая программа по созданию в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.

8. Комфортная среда

Путин отметил, что за последние годы в России появился хороший опыт реализации больших федеральных программ по благоустройству городов и поселков. Президент заявил, что эта работа будет расширена до масштабной программы пространственного развития России.

Расходы на эти цели будут удвоены, особое внимание будет уделено небольшим населенным пунктам. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах, подчеркнул президент.

В области экологии главные задачи — ликвидация свалок, повышение качества питьевой воды.

9. Экономика

В базовых отраслях производительность труда должна расти темпами не ниже 5% в год, чтобы в течение 10 лет страна вышла на уровень ведущих экономик мира.

Для устойчивого роста экономики надо обеспечить рост инвестиций до 25-27% ВВП.

Президент дал поручение ФАС России жестко следить за ростом цен на товары первой необходимости.

Индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан нужно вообще освободить от налоговой отчетности, сделать уплату налога для них простой автоматической транзакцией. Доля малого бизнеса в экономике России к 2025 году должна составить 40%, заявил Путин.

10. Обороноспособность

Укреплению обороноспособности Путин посвятил немалую часть послания. На видеоэкранах были продемонстрировано новейшее вооружение и техника – многие ее виды рассекречены впервые.

Путин рассказал о создании новой крылатой ракеты с малогабаритной сверхмощной ядерной установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО. Также создан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине, дальность его движения не ограничена. Появилось у страны и гиперзвуковое оружие. Комплекс «Кинжал» с 1 декабря 2017 года встал на дежурство в Южном военном округе. Мировых аналогов этому вооружению нет, подчеркнул президент.

Самые яркие цитаты Владимира Путина — Устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности. Тем более что многие проблемы еще не решены. — В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. — Нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства. — Cкорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, эта волна просто захлестнет, утопит. — Ничего подобного (речь идет о новых видах вооружений — прим.ред.) ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. — Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не пытаемся отнять. Растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире. — За последние без малого 30 лет мы добились таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия. — Идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем.

Артур Парфенчиков принял участие в церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию в Москве. На своей странице в «ВКонтакте» руководитель региона прокомментировал основные задачи, который поставил глава государства перед всеми уровнями и ветвями власти.

— Главным в послании президент определил улучшение качества жизни россиян. Основные усилия в ближайшие годы и на среднесрочную перспективу до 2024-2030 годов должны быть направлены на развитие социальной сферы, медицины, включая создание национальной программы по борьбе онкологическими заболеваниями, строительство жилья.

Новому правительству предложено разработать в кратчайшие сроки программу поддержки ветеранов и старших поколений россиян. Особое внимание президент уделил созданию инфраструктуры региональных и местных дорог, развитию малых городов и сельских поселений. Так, в ближайшие три года во всех поселениях с населением свыше ста человек должны быть реконструированы или созданы вновь ФАПы и амбулатории, небольшие населенные пункты должны быть обеспечены медпомощью за счет высокотехнологичных передвижных ФАПов. Много задач сформулировано в сфере культуры и образования.

В заключительной части послания Владимир Владимирович проинформировал о результатах мер по укреплению обороноспособности России. Действительно, с 2002 года после одностороннего выхода США из договора по ПРО мы вынуждены были искать асимметричные ответы в целях сохранения независимости нашей страны и права на собственный путь развития в интересах своего народа. И мы теперь все видим, что важнейшая задача успешно решена. Но это лишь гарантия возможности теперь реализовать главную задачу развития страны — улучшения качества жизни каждого россиянина на всех направлениях.