Митрополит Карелии подарил Артуру Парфенчикову образ Валаамской Божией Матери

Артур Парфенчиков встретился с митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином сегодня, 21 февраля.

— Мы люди религиозные, верующие, видим во многих знаках указание перста Божьего. Ваше назначение в Карелию произошло в праздник Сретения Господня. Это слово церковнославянское и означает «встреча». Смысл этого события — проводы Ветхого и встреча Нового завета. Мы достойно проводили вашего предшественника. С большой честью, надеждой и уважением встречаем вас, — заявил владыка. В знак благословения митрополит Константин вручил руководителю региона образ Валаамской Божией Матери в помощь «в необыкновенно ответственных трудах».

Врио главы Карелии преподнес митрополиту икону святого Георгия Победоносца.

— Я принимаю свое назначение как знак свыше. Очень надеюсь и рассчитываю на вашу помощь, на ваши молитвы. Самое главное сегодня – духовное равновесие в обществе. Если такое равновесие, основанное на глубоких исторических и нравственных канонах, будет достигнуто, я думаю, что со всеми остальными задачами мы справимся, — заявил Артур Парфенчиков.