Министр по ЧС приедет в Карелию

21 июля министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков совершит рабочую поездку в Карелию.

В планах федерального руководителя проведение ряда мероприятий. Так, глава МЧС России проведет смотр сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Планируется оснащение новой техникой и вручение ведомственных наград.

Далее министр по ЧС совместно с министром РФ Михаилом Абызовым и врио главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым проведут публичное обсуждение практических вопросов работы надзорных органов Главного управления МЧС России по Республике Карелия. На встрече будут присутствовать ряд чиновников федерального уровня.

После окончания публичного слушания Владимир Пучков откроет памятник «Пожарным-спасателям» на территории пожарно-спасательной части № 1, здесь же глава МЧС России наградит наиболее отличившихся сотрудников ведомственные медалями.

Также Владимир Пучков откроет спортивную площадку с силовыми уличными тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья и оценит инновационные технологии, представленные заводом пожарной робототехники ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР».