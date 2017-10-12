«Министерство должно стать более открытым»

Олег Ермолаев был назначен на должность главы Минстроя 25 сентября. До этого он работал главой администрации Пряжинского района. Случай, когда руководителя муниципального образования приглашают на работу в правительство республики, можно назвать уникальным. Изменится ли что-то во взаимодействии министерства с муниципалитетами, как будут решаться самые главные задачи — от расселения аварийного жилья до реконструкции объектов теплоснабжения? Об этом «Республика» побеседовала с Олегом Ермолаевым.

Олег Ермолаев родился в Карелии, окончил Петрозаводский госуниверситет по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер-строитель. После окончания вуза отслужил срочную службу во внутренних войсках МВД, затем в течение десяти лет работал в правоохранительной системе, в органах Госнаркоконтроля. Следующие десять лет посвятил муниципальной службе: сначала в должности заместителя главы администрации Пряжинского района, в 2013 году был на конкурсной основе назначен на должность главы администрации района.

— Олег Александрович, когда вам поступило предложение возглавить Минстрой Карелии, было ли это для вас неожиданностью и как быстро вы приняли решение?

— Я к тому моменту четыре года отработал главой администрации района и планировал исполнять эти обязанности весь срок полномочий, предусмотренный законодательством, то есть до сентября следующего года. Однако поступило предложение возглавить министерство: конечно, с учетом масштабности и сложности задач, которые необходимо решать, это большая ответственность, но и очень серьезная, интересная работа. Для принятия решения у меня было не так много времени. Заканчивается финансовый год, много объектов находится в стадии завершения строительства, необходимо было начинать отопительный сезон.

В итоге я принял решение завершить муниципальную службу и работать в команде избранного главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.

— Планируете ли вы что-то менять во взаимоотношениях Минстроя с муниципалитетами?

— Да, одно из направлений – это установить более тесное взаимодействие с муниципальными руководителями, с депутатами местных советов. Безусловно, есть государственные полномочия, есть вопросы местного значения, но независимо от этого мы должны работать совместно. При этом министерство должно стать более открытым не только для коллег в муниципальной власти, но и для всех жителей Карелии.

— Едва ли не самая острая тема – расселение аварийного жилья. Известно, что Карелия очень поздно по сравнению с другими регионами начала реализовывать действующую программу. 119 тыс. кв. м жилья пришлось расселять не за пять лет, как предполагалось, а в очень сжатые сроки, фактически за два года. Как обстоят дела сейчас? Выполнит ли наш регион программу?

— По ситуации на 1 октября в зоне высокого риска находится расселение около 9 тыс. кв. м, прежде всего это Кемский и Лоухский районы. Сейчас совместно с руководством муниципалитетов ищем решения, чтобы эту ситуацию выправить, времени до завершения программы осталось три месяца. Но хотел бы обратить внимание еще на один важный аспект. Как известно, только в этом году выяснилось, что в действующую программу не попал 141 многоквартирный дом, признанный аварийным до 1 января 2012 года. Это около 24 тыс. кв. м жилья, преимущественно в Беломорском районе.

Артур Парфенчиков практически с первых дней работы в республике обратил внимание на эту проблему и дал поручение: сделать все, чтобы эти дома в программу были включены и люди получили новые квартиры. Сейчас завершается работа с правительством России по выделению Карелии финансирования на эти цели. Федеральный центр дал нам возможность эти не учтенные ранее дома в программу включить и расселить их до конца 2018 года. Выполнение этой задачи для нас – один из приоритетов. Причем во главу угла мы, безусловно, ставим качество домов.

— Действующая программа всех проблем с ветхим жильем в любом случае не решает: немало домов признаны аварийными уже после 1 января 2012 года, и их количество только растет. Есть ли сейчас понимание: будет ли разработана новая федеральная программа, на каких условиях в ней смогут участвовать регионы?

— Руководство страны уже не раз говорило о том, что продолжать расселение аварийного жилья необходимо, и соответствующие решения сейчас прорабатываются. Для нас в Карелии главное – своевременно провести всю предварительную работу на своем уровне, чтобы к тому моменту, когда новая программа будет принята, мы подошли с высокой степенью готовности в ней участвовать. Должны очень качественно отработать все межведомственные комиссии по признанию домов аварийными, необходимо провести требуемые экспертизы, данные об аварийном жилье собрать в единые информационные базы.

Словом, сделать все, чтобы не повторилась ситуация с действующей программой расселения. Если мы этого не сделаем, нам будет нечего сказать в свое оправдание жителям республики. Эту работу проводят органы местного самоуправления, но Минстрой ее курирует. И на этой задаче мы в ближайшее время максимально сосредоточимся.

— Немало вопросов возникает и к программе капитального ремонта домов…

— Согласен, и в ближайшее время мы подробно проанализируем работу Фонда капитального ремонта Республики Карелия. Сложившаяся сейчас ситуация, конечно, не может устраивать. В качестве регионального оператора фонд собирает немало средств на своем счету. Но объем средств, которые расходуются на выполнение работ, явно недостаточен. Получается, люди ждут капитального ремонта своих домов, а работы по тем или иным причинам не проводятся, взносы накапливаются на счету фонда. На мой взгляд, это нельзя назвать эффективным распоряжением средствами граждан.

Считаю также, что фонд должен активнее проводить обследование домов, которые могут быть признаны аварийными и не подлежащими капитальному ремонту. Например, капитальный ремонт такого дома запланирован только через два или три года: не надо ждать этого срока, чтобы провести экспертизу. Есть смысл сделать это заранее, чтобы собственники смогли принять участие в той же новой программе расселения аварийного жилья. Такую работу с Фондом капремонта мы тоже обязательно проведем в ближайшее время.

— Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Карелии? Без нареканий не обошлось, во многих районах жаловались, что и социальные учреждения, и жилфонд к теплу подключали с задержками…

— Одно из моих первых решений на посту руководителя Минстроя касалось как раз начала отопительного сезона в Суоярвском и ряде южных районов Карелии. К настоящему моменту отопительный сезон начался во всех районах, но проблемные моменты, конечно, есть. Первое – это взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями.

В течение пяти дней после начала отопительного сезона управляющие компании должны устранить завоздушивание внутридомовых систем, провести ряд технических работ по обеспечению нормального режима теплоснабжения в жилых помещениях. Но не везде управляющие организации в эти сроки укладываются. Кроме этого, часть работ по подготовке к отопительному сезону завершалась практически в последние дни, а некоторые и после того, как отопительный сезон был объявлен. Каждая такая ситуация на контроле, с каждой предметно разбираемся и требуем оперативно исправить.

Что касается в целом старта отопительного сезона, то напомню, что по действующему федеральному законодательству он должен начинаться, если температура воздуха в течение пяти дней держится ниже +8 градусов. Но если муниципалитеты обращаются к нам с просьбой о том, чтобы начать отопительный сезон раньше, конечно, будем рассматривать и эти обращения и подключать те же социальные объекты к теплу, если есть такая техническая возможность. Будем индивидуально подходить к каждому району и населенному пункту.

— Что делать с огромными долгами муниципалитетов перед теплоснабжающими организациями, которые превысили уже 140 млн рублей?

— Будем вместе с руководством районов искать выходы из этой ситуации. Решения возможны разные: реструктуризация долгов, работа муниципалитетов с заемными средствами, с налоговыми и неналоговыми доходами в местные бюджеты.

В связи с этим хотел бы сказать об опыте Пряжинского района. На протяжении многих лет в преддверии отопительного сезона наш район никогда не имел просроченной кредиторской задолженности по всем коммунальным ресурсам. Хотя он такой же дотационный, как и подавляющее большинство других муниципальных образований. Но вопрос оплаты коммунальных ресурсов мы всегда держали под пристальным контролем. Это одна из первоочередных статей местных бюджетов, финансирование которой обязаны предусмотреть органы местного самоуправления. С учетом этого посмотрим, какие возможны пути решения проблемы в других муниципалитетах.

— А в целом прохождение отопительного сезона не вызывает у вас опасений?

— Конечно, во многих районах степень изношенности коммунальных сетей, котельных высока. В таких условиях гарантировать, что не возникнет аварийных или нештатных ситуаций, невозможно. Наша задача – отслеживать и постоянно контролировать слабые звенья и подготовить все необходимые ресурсы для реагирования на аварийные ситуации, чтобы максимально оперативно устранять последствия. Такая подготовка проведена.

Но, разумеется, надо решать и глобальную задачу реконструкции сетей и объектов теплоснабжения. Один из вариантов, которые мы сейчас прорабатываем, — это заключение энергосервисных контрактов. Если коротко, то энергосервисная компания вкладывает средства в модернизацию объектов для снижения их энергозатрат. А прибыль получает за счет сэкономленных заказчиком средств. Это хороший способ привлечь внебюджетные средства в сферу ЖКХ, в то же время решая задачу сдерживания роста тарифов, которая также является одной из приоритетных. В этом направлении министерство будет работать, изучая успешный опыт других регионов.