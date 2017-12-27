Минфин Карелии выдал Лахденпохскому району кредит на оплату долгов дошкольных учреждений

Министр образования Карелии Александр Морозов провел оперативное совещание с администрацией Лахденпохского района. Власти решали вопрос, как расплатиться с поставщиками энергоресурсов и продуктов питания в детские сады. В результате Минфин республики предоставил району бюджетный кредит.

«На сегодняшний день ситуация разрешена. Детские сады в Лахденпохском районе продолжают работать в штатном режиме, дошкольники обеспечены питанием, для детей проводятся все запланированные мероприятия, в том числе и новогодние утренники», — сказано в пресс-релизе правительства республики.

Напомним, в начале декабря из-за долгов за электричество, тепло и питание в Лахденпохье встала угроза закрытия всех детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая сумма задолженности районных властей перед поставщиками составила около десяти миллионов рублей.