Миллионы в казну

Дмитрий Родионов возглавляет комитет чуть менее полугода. Новому руководителю ведомства пришлось решать две главные задачи. Во-первых, добиться увеличения доходов в региональный бюджет за счет приватизации госимущества. Во-вторых, ликвидировать неразбериху и волокиту с выделением земельных участков.

— Дмитрий Андреевич, на протяжении последних лет продажа госимущества, включенного в план приватизации, шла с большим скрипом. На большинство выставленных на торги объектов покупателей не находилось, и эти объекты продолжали лежать мертвым грузом, не принося никакого дохода региональному бюджету. Как сейчас изменилась ситуация?

— Приватизация объектов госимущества может и должна быть одним из важных источников увеличения доходов бюджета Карелии. И нам удалось с начала этого года существенно увеличить количество приватизированных объектов.

Для сравнения: в 2015 году было приватизировано 7 объектов, что принесло в бюджет 13,9 миллиона рублей. В 2016-м – 4 объекта, поступления в казну от их продажи составили 19 млн 700 рублей. А за восемь месяцев этого года нам удалось продать уже 14 объектов, доходы бюджета на 20 сентября уже превысили 30 млн рублей. Надеюсь, по итогам года эта сумма еще возрастет.

— Как ведомство смогло добиться такого результата?

— Для выполнения этой задачи мы серьезно пересмотрели работу Госкомитета, прежде всего по информированию потенциальных покупателей. Сделали ставку на максимальное распространение в медийных источниках сведений о приватизируемых объектах, в том числе – на популярных во всей стране сайтах бесплатных объявлений.

Кроме того, создали и собственные интернет-ресурсы. Во-первых, это сайт, на котором собрана вся информация об объектах, включенных в прогнозный план приватизации. Это движимое и недвижимое имущество, акции республики (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ. На этом ресурсе объекты разбиты по районам, информация сопровождается фотографиями, есть форма обратной связи. Аналогичный сайт мы создали для размещения информации об имуществе, которое предлагается для передачи в аренду.

Хочу добавить, что положительная динамика есть практически по всем источникам доходов в бюджет региона, которые администрирует наш комитет. В целом за 8 месяцев этого года поступления в казну выросли на 13 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— По каким критериям сегодня принимаются решения о том, выставлять или и нет то или иное предприятие на торги?

— Согласно республиканскому законодательству, приватизация нежелательна, когда объект имеет особое экономическое и (или) социальное значение.

Еще одна категория подобных объектов – это уникальные предприятия, производящие товары или услуги, аналогов которым на территории республики не имеется. Сегодня таких предприятий в прогнозном плане приватизации нет. Напомню, что ранее в него был включен «Карбон-Шунгит», это решение принималось еще в 2016 году. Но в марте этого года (вскоре после того, как пост руководителя региона занял Артур Парфенчиков – прим.ред.) это предприятие из программы приватизации было изъято.

На настоящий момент на приватизацию выставляются предприятия, которые являются убыточными и прибыли республике не приносят. Это, например, пакет акций Сегежской бланочной типографии, 10% акций Воломского ЛПХ и ряд других.

Обратный пример — Суоярвский хлебозавод, где в собственности республики находится 100% уставного капитала. По итогам прошлого года это предприятие показало прибыль в 4 млн рублей. Поэтому в этом году мы его выставлять на приватизацию не будем, посмотрим на результаты финансово-экономической деятельности, тщательно проанализируем ситуацию, не исключено, что проведем новую оценку стоимости.

— Так, может быть, если предприятие показывает прибыль, его вообще имеет смысл сохранить в госсобственности?

— Считаю, что это вопрос, к решению которого надо подходить максимально взвешенно и разумно. Для того, чтобы у предприятия были долгосрочные перспективы, необходимо вкладываться в его развитие. Мы все понимаем, что сегодня у республики нет средств на модернизацию хлебозавода. При грамотной продаже добросовестному собственнику, который будет инвестировать в развитие предприятия, от приватизации регион получит только плюсы: рост объемов производства, создание новых рабочих мест и повышение налоговых поступлений.

— Вы сказали — добросовестному инвестору. Хорошо, когда такие инвесторы приходят, но, к сожалению, в предыдущие годы были и обратные примеры, когда новые собственники вгоняли предприятия в долги и разорение. Как можно избежать повторения подобных ситуаций?

— Уверен, серьезной страховкой от недобросовестных инвесторов является продажа любого пакета акций или доли в уставном капитале исключительно по рыночной цене. Поэтому мы и говорим о том, что, если предприятие начало показывать прибыль, то необходимо понаблюдать за его деятельностью и, возможно, произвести переоценку его стоимости.

Когда мы продаем объект по рыночной цене, то потенциальный инвестор очень внимательно взвешивает риски. И если приобретает имущество, то с серьезными намерениями развивать предприятие и повышать его доходность. Поэтому к оценке объектов приватизации мы подходим очень внимательно. Если кто-то думает, что сможет купить госимущество по дешевке и потом распродать его по частям – такого не будет. В текущем году по ряду объектов мы уже провели переоценку стоимости в сторону повышения.

— Насколько известно, переоценке подверглись, в частности, 50,4% акций «Кареллеспрома», которые находятся в собственности республики. Что с планами приватизации этого предприятия?

— Действительно, Фонд госимущества Карелии и республиканский центр «Недвижимость» провели оценку рыночной стоимости пакета акций ПАО «ЛХК «Кареллеспром». Учитывая, что компания располагает лесосекой в размере около миллиона кубометров, рыночная цена пакета акций составляет свыше 2,5 млрд рублей.

Да, если мы сейчас этот пакет продадим, бюджет Карелии получит колоссальные денежные средства. Но считаю, что такое решение было бы несвоевременным. При хорошем менеджменте компания показывает чистую прибыль, приносит доходы в бюджет, есть перспективы к увеличению этих показателей. Поэтому на данный момент решение о выставлении пакета акций на продажу не принято.

— Если можно, давайте перейдем к следующей теме – земельному вопросу. В 2016 году полномочия по распоряжению землей, государственная собственность на которую не разграничена, перешли с муниципального на республиканский уровень. И продажа участков застопорилась. Начался вал жалоб от населения, от предпринимателей на бюрократию и волокиту. Удалось ли переломить эту ситуацию?

— Во главу угла мы поставили не конфронтацию с органами местного самоуправления, а, наоборот, максимальное взаимодействие по вопросам выделения земли. Регулярно встречаемся с руководителями муниципалитетов, обсуждаем, какие участки мы планируем к реализации, по какому виду права — в аренду или в собственность.

Нашу работу мы постарались сделать максимально открытой для граждан, активно внедряем электронный документооборот, информационные технологии. Создали сайт управления земельных ресурсов, на нем можно отслеживать статус заявки, движение документов на получение земли. Могу сказать, что на сегодняшний момент мы рассмотрели практически все заявления с нарушенным сроком и ликвидировали задержки.

Чтобы не быть голословным, предлагаю опять посмотреть на конкретные цифры. На 1 сентября 2015 года доходы от продажи земли составили 90,4 млн рублей. В 2016 году за аналогичный период они упали до 43,4 млн рублей. А за восемь месяцев этого года выросли до 133 млн рублей.

— То есть даже превысили уровень 2015-го, когда землей распоряжались муниципалитеты?

— Именно так. При этом напомню, что доходы от продажи земли, госсобственность на которую не разграничена, как и прежде, поступают не в республиканскую казну, а в бюджеты муниципальных образований.

Сейчас мы завершаем разработку методики расчета начальной стоимости, по которой земельные участки будут выставляться на аукционы (многие муниципалитеты жаловались, что она, как правило, завышена и участки сложно реализовать – прим.ред.) Она будет высчитываться по формуле: к минимально установленной цене в 1,5% от кадастровой стоимости участка будут прибавляться коэффициенты. На начальную цену будет влиять вид разрешенного использования земли – под ИЖС, коммерческую застройку, ведение сельскохозяйственной деятельности и так далее. А также местонахождение участка: понятно, что земля в Петрозаводске или Прионежском районе более востребована, чем в северных районах республики. К концу сентября планируем разработать нормативно-правовой акт, который будет все эти аспекты четко регламентировать. Это станет еще одним шагом в наведении порядка по распоряжению землей.

— А как обстоит дело с бесплатным выделением земли льготным категориям граждан – в первую очередь многодетным семьям?

— Сейчас в очереди на получение земельных участков стоят более 2,5 тыс многодетных семей. Свыше половины, 1 тыс 550 семей, в Петрозаводске. Проблема непростая, количество участков, которые мы можем выдать этой категории граждан, ограничено. А изменение генплана города, в результате которых в его границы будут включены земли лесфонда на Древлянке, Кукковке, ожидаются только в 2019 году – это не быстрая процедура.

Как мы выходим из ситуации сейчас? Я лично провел совещания с руководством всех районов и городских округов. Каждый муниципалитет определил конкретные площади, которые можно выдавать многодетным семьям после выполнения определенных процедур. Где-то для этого нужно провести межевание территории, где-то изменить правила землепользования и застройки. Такую подробную карту мы составили по каждому муниципальному образованию и сейчас работаем по ней вместе с органами местного самоуправления.

По данным на 20 сентября этого года мы уже выдали многодетным семьям столько же земельных участков, сколько за весь 2016 год — то есть более 200. К концу года, надеюсь, это количество увеличится. Очень хорошие перспективы в Сегеже, там мы намежевали большой земельный участок. Около 20 участков практически на берегу Ладоги в ближайшее время будем выдавать многодетным семьям в Сортавале.

И, конечно, самый большой резерв у нас в Прионежском районе, где имеется свыше тысячи гектаров земель запаса. Вместе с руководством района мы работаем над включением этой земли в границы населенных пунктов, чтобы уже в следующем году начать выдавать участки петрозаводчанам и, таким образом, сократить очередь в столице Карелии.

— В завершение беседы еще один вопрос. Глава республики Артур Парфенчиков дал поручение о возвращении в сельскохозяйственный оборот особо ценных сельхозугодий. Этой работой также предстоит заниматься вашему комитету?

— Да, и мы к ней уже приступили. Наши специалисты побывали в лучших сельскохозяйственных регионах страны – Орловской и Белгородской областях, изучили, как там проводится возврат земель в сельхозоборот. Сейчас мы уже подготовили всю документацию по техзаданию и в сентябре объявим аукцион по отбору организации, которая проведет инвентаризацию земель сельхозназначения в Карелии.

Мы должны получить полную карту таких территорий, которая будет отвечать на три главных вопроса. Первый: где и какие земли сельхозназначения есть в республике. Второй: какие из них введены в хозяйственный оборот, а какие возможно предоставить инвесторам. Третий: территории, где есть самозахват земли.

О самозахвате земли хотелось бы сказать чуть подробнее. Напомню, что еще совсем недавно республиканское законодательство устанавливало ограничения для крестьянско-фермерских хозяйств, которые могли получить не более 30 гектаров земли. И есть ситуации, когда фермеры, которым этого количества не хватало, начали обрабатывать соседние участки без оформления их в аренду. Сейчас по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова ограничения фактически сняты, предельный размер земельных участков увеличен до 5 тысяч га. К фермерам, которые вынужденно пошли на самозахват земли, мы не будем, конечно, применять репрессивных мер, но будем настаивать на оформлении этих участков в аренду. Земля сельхозначения в республики имеет низкую кадастровую стоимость и ежегодный размер арендной платы невысок, вполне по силам сельхозпроизводителям.

К 1 января следующего года мы планируем полностью завершить создание подробного геопортала земель сельхозназначения. Это, я уверен, поможет скорейшему введению в сельхозоборот простаивающих участков и развитию агропромышленного комплекса в регионе.