Мешающие уборке снега автомобили в Петрозаводске могут быть эвакуированы

Этой ночью подрядчик по обслуживанию дорог Петрозаводска, ООО «ТехРент», вывозил убранный снег с Березовой аллеи. Утром и днем продолжались работы по центральной части города: снег вывезен с Еремеева, завершаются работы на улице Анохина. Предстоящей ночью планируется вывоз снега с улицы Древлянка.

Ирина Мирошник призвала автовладельцев обращать внимание на знаки, запрещающие парковку транспорта в определенные дни недели. Автомобили, препятствующие уборке дорог, могут быть эвакуированы. Также власти столицы Карелии указали подрядчику на скользкие тротуары на Ключевой — замечания необходимо исправить в кратчайшие сроки.

«Под особым контролем — набережная Онежского озера. Учитывая высокую интенсивность движения людей, ООО «ТехРент» предложено использовать для посыпки каменную крошку», — рассказали в мэрии города.

По информации управления физкультуры, спорта и молодежной политики, вчера вечером и сегодня рано утром была обработана дорога к трассе «Фонтаны». После снегопада к полудню подрядчик снова посыпал подъезд песком.