День единого приёма: решать проблемы

В Карелии прошел очередной день единого приема граждан. Жители Петрозаводска и районов смогли прийти со своими проблемами и предложениями к чиновникам самого высокого уровня – главе Карелии, его заместителям и руководителям министерств.

Артур Парфенчиков принимал обращения в Петрозаводске, в одном из кабинетов правительства. На каждого посетителя было отведено около 15 минут, за это время глава республики успевал выслушать проблему и обозначить пути ее решения.

Житель карельской столицы Владимир Ветров пришел к Артуру Парфенчикову с вопросом: когда во всем городе появится природный газ?

— В Октябрьском районе газ обещали подвести еще в 2015 году, а потом все заглохло, — посетовал пенсионер. – Этим вопросом не занимались несколько лет. Я бывший производственник и понимаю, что за один день такую проблему не решить. Но когда я вижу, что этот процесс хотят растянуть на 10 лет, это меня очень беспокоит.

Артур Парфенчиков заверил, что его агитировать за подключение города к природному газу не нужно: преимущества, которые дает переход на это топливо и для жителей, и для экономики Карелии очевидны. Однако масштабная газификация требует таких же масштабных инвестиций, а на это ни у Петрозаводска, ни в бюджете республики сейчас денег нет. В карельской столице пока удается подключать только отдельные дома.

Тем не менее, власти рассчитывают начать газификацию Петрозаводска уже в 2019 году. Для этого в текущем году начнут готовить проектно-сметную документацию.

— Есть два пути решения вопроса, — сказал Артур Парфенчиков. — Первое: мы предусмотрели серьезные инвестиции в рамках новой структуры ФЦП, это около полутора миллиардов рублей. Мы год потратили на актуализацию программы, чтобы заложить список тех объектов и направлений, которые должны быть локомотивами для дальнейшего развития республики. Газификация – один из них.

Есть и второй вариант: заключение соглашения с «Газпромом», которое позволит за счет средств корпорации проводить газ в населенные пункты Карелии, включая Петрозаводск. До сих пор в рамках программы газификации республики «Газпром» прокладывал газопровод до города, дальнейшие работы ложились на местные власти. Подобные соглашения, отметил глава Карелии, уже работают в ряде регионов, которые находятся в непосредственной близости от газовых месторождений.

Житель Пряжинского района Федор Зубец обратился к Артуру Парфенчикову по поводу строительства нового моста через реку Шую. Старый 80-метровый плавучий мост пришел в негодность и представляет явную опасность. А новую подвесную переправу местные власти обещали сельчанам построить еще прошлым летом, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.

Как выяснилось, все необходимые процедуры были проведены с опозданием. И тем не менее, конкурс на строительство моста состоялся, подрядчик определен, средства зарезервированы. Артур Парфенчиков поручил министру строительства Олегу Ермолаеву до 20 апреля выехать на место и проконтролировать ход работ.

Елена Ивашкевич из Мегреги пожаловалась руководителю региона на то, что новый дом, в который она с семьей должна заселиться, до сих пор не подключили к электричеству. «МРСК Северо-Запада» должны были сделать это еще в 2015 году.

— А в чем там проблема? – поинтересовался руководитель региона.

— Чтобы подвести к нам электричество, нужна новая подстанция. Существующая уже сейчас не выдерживает нагрузок. На нашей улице построено четыре новых дома, один из них подключили к электроэнергии, а подключения еще трех никак не можем добиться, — рассказала Елена Ивашкевич.

Артур Парфенчиков отреагировал быстро: прямо из кабинета отправил информацию о доме в Мегреге руководителю «МРСК Северо-Запада» Александру Летягину.

— Выше человека нет на Северо-Западе по вашему вопросу. Он обычно внимательно относится к нашим просьбам, – заверил посетителя глава Карелии.

Кроме Артура Парфенчикова, в правительстве прием вели его заместители по внутренней политике, взаимодействию с правоохранительными органами, по вопросам здравоохранения и соцзащиты, по развитию инфраструктуры. Предварительно на прием записались 150 человек, были и те, кто пришел без записи и ждал в живой очереди. В районах республики жалобы и обращения принимали руководители республиканских министерств.

Отметим, что день единого приема граждан – инициатива Артура Парфенчикова. Впервые прием прошел 22 апреля 2017 года и с тех пор зарекомендовал себя как эффективный инструмент для работы с проблемами и жалобами жителей Карелии.

День единого приема граждан в правительстве Карелии. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. День единого приема граждан в правительстве Карелии. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. День единого приема граждан в правительстве Карелии. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. День единого приема граждан в правительстве Карелии. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. День единого приема граждан в правительстве Карелии. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин.

Так, на одном из приемов власти республики поддержали идею известной велоактивистки Анастасии Неровной по созданию в Петрозаводске велодорожки «Зеленая тропа». Без единого дня приема граждан прошлым летом не состоялся бы экологический арт-фестиваль «Белый шум» в Лоухском районе, а дети петрозаводчанки Елены Татариновой не пошли бы в школу рядом с домом. Кроме того, руководители региона помогли кемлянке Вере Офицеровой переехать из аварийного жилья в новую квартиру.